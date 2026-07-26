Hilla Uusimäki vei odotetusti naisten 400 metrin aidat Kalevan kisoissa, mutta Heidi Salmisen säväytti omalla ennätyksellään ja EM-rajan alituksella.
Uusimäki otti omansa ajalla 54,79. Kakkoseksi venynyt Salminen juoksi oman ennätyksensä 55,27. Samalla Salminen alitti Birminghamin EM-rajan (55,30) ja varmisti siis paikkansa kisakoneessa.
– Tosi kiva, ettei tarvitse päivitellä enää mitään rankingia. Olen tosi helpottunut, Salminen toteaa tuoreeltaan MTV Urheilulle.
Kotistadionilla juostu EM-rajan alitus pääsi hieman yllättämään.
– Uskoin, että se oli mahdollista. Tuntui pari viime viikkoa, että vire on ollut alhaisempi. En ihan tähän uskonut, mutta ennätykseen olisin ollut tyytyväinen.
Salminen on nuorten maailmanmestari viiden vuoden takaa. Sensaatiomestaruuden jälkeen vuodet ovat olleet vaikeampia, kunnes nyt pamahti.
– Joka vuosi olen vähän mennyt eteenpäin. Nyt se ennätysparannus vihdoin tapahtui.