Muun muassa roolipelaamisen ja larppaamisen suosion kasvu heijastuu Ropecon-tapahtuman kävijämäärään. Viikonlopun kestävän tapahtuman kävijäennätys rikkoutui jo lauantaina.

Helsingin Messukeskuksessa viikonloppuna 33. kertaa järjestetty Ropecon keräsi jälleen ennätysyleisön. Lauantaihin mennessä tapahtumaan on osallistunut yli 11 000 kävijää.

Tapahtuman pääjärjestäjä Frans Cederlöf on tyytyväinen. Hän kertoo, että osallistujien määrä on kasvanut pääjärjestäjän mukaan kymmenestä kahteenkymmentä prosenttia vuodessa.

– Sen huomaa, että roolipelaaminen, fantasiamaailmat, larppaaminen, boffaus... kaikki, mikä menee Ropeconin alle, on selvässä kasvussa Suomessa.

Cederlöfin mukaan pelaaminen on ollut enemmän esillä mediassa ja pelaamista seurataan enemmän pelisivustojen suorien verkkolähetysten kautta.

Kasvu on hänen mukaansa globaali ilmiö. Maailmalla nosteessa ovat erityisesti miniatyyripelit.

– Erityisesti Warhammer-maailmaan kuuluvat pelit ovat merkittävässä kasvussa.

Pakoa arjesta ja vaikeiden asioiden käsittelyä

Roolipelaamisessa suosittuja osa-alueita ovat korkea fantasia, joka sijoittuu pääasiassa kuvitteelliseen maailmaan, sekä tulevaisuutta fantasioivat maailmat.

– Aika moni nauttii siitä, että saa rakentaa fantasiamaailman tarinan sen mukaan, mitä itse haluaa kertoa.

Pelaaminen voi olla eskapismia, eli pakoa arkisesta maailmasta, tai se voi olla keino käsitellä ahdistavia asioita.

– Esimerkiksi taiteen kautta on hyvä tapa käsitellä vaikeitakin asioita yhteiskunnassa. Uskon, että myös roolipelaamista käytetään siihen.

Boffaus kiinnostanut tuhansia kävijöitä

Ropeconin boffaus- eli pehmomiekkailupisteellä riittää tungosta niin ensikertalaisista kuin kokeneista harrastajista.

Lauantaipäivään mennessä lajia oli käynyt kokeilemassa jo yli tuhat ihmistä.