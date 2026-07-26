Historiallisen tuhoisat maastopalot piinaavat edelleen Ranskaa ja Espanjaa.
Ranskassa ja Espanjassa hallitsemattomat maastopalot ovat pakottaneet yli 330 000 ihmistä pakenemaan kodeistaan.
Ranskan hallituksen mukaan pelkästään Gironden alueella Bordeauxin kaupungissa, jossa tilanne on erityisen kriittinen, on mobilisoitu yli 2 500 palomiestä, 1 500 sotilasta ja 1 200 lainvalvontaviranomaista.
Bordeauxin pormestari Thomas Cazenaven mukaan kaupungin evakuointi ei ole vielä ajankohtaista, vaikka valtaisa tulipalo on noin 25–30 kilometrin päässä kaupungista. Ranskalaislehti Le Monden mukaan palot ovat tuhonneet pelkästään Girondessa peräti 42 000 hehtaaria maata.
Ranskan sisäministeri Laurent Nuñez totesi France24 -kanavan julkaisemassa haastattelussa, että paljon saaminen kontrolliin tulee kestämään vielä pitkään.
Espanjan kuningas: Vahingot mittaamattomia
Espanjassa pääministeri Pedro Sánchez totesi, että metsäpalojen vuoksi edessä on "vaikeita aikoja". Metsäpalot ovat kurittaneet etenkin Madridin ja Avilan alueita. El Paísin mukaan yli 120 000 espanjalaista on avakuoitu kodeistaan maastopalojen tieltä.