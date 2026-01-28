Poliisi pyytää kansalaisista havaintoja jääkimpaleilla ihmisiä heittävistä nuorista, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
Poliisia kiinnostaa ainakin viime maanantaina noin kello 19 Espoossa tapahtunut välikohtaus, jossa naista oli osuttu jääkimpaleella takaraivoon. Nainen sai lieviä vammoja.
Tapaus sattui Kala-Maijan polulla. Nainen kulki rollaattorin kanssa, kun häntä heitettiin jääkimpaleella. Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelynä.
Poliisin tietojen mukaan heittäjä liikkui useamman nuoren pojan porukassa. Pojat ovat arviolta 13–15-vuotiaita. Porukka oli arviolta neljän hengen ryhmä.
Poliisin käsitys on, että pojat olivat heitelleet jäätä muitakin ihmisiä kohti muinakin päivinä.
Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja vihjesähköpostiin ja -puhelimeen. Sähköpostiosoite on vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi ja ympärivuorokautisen puhelinvastaajan numero 0295 438 488.