Suomalaishiihtäjä Ristomatti Hakola on päättänyt keskeyttää Tour de Skin heti ensimmäisen etapin jälkeen. Hakola kertoi asiasta Instagram-tilillään maanantaiaamuna.

Hakola kertoo kamppailleensa pidemmän aikaa sairastelun kanssa.

– Raaka ratkaisu lähteä Tourilta kotio 3 minuutin (hiihtämisen) jälkeen, Hakola harmitteli.

– Davosin maailmancupin jälkeen oli pientä sairastelua, ja Davosin leiri meni enemmän ja vähemmän plörinäksi. Nyt taas lenssu päällä, joten ei auta kun puhaltaa peli poikki.

Hakola, joka poseeraa julkaisemassaan kuvassa lantakasan vierellä Davosissa, paljasti viettäneensä jouluaatonkin yksin hotellihuoneessa.

– Urheilu on parhaimmillaan todella mukavaa ja paskimmillaan aivan persiistä. Nyt ollaan vahvasti jälkimmäisen puolella, mutta kyllä se tästä taas iloksi käännetään, Hakola lataa.

Hakola osallistui sunnuntaina Tour de Skin avauskilpailuun ja oli vapaan hiihtotavan sprinttikarsinnassa 85:s. Hän kellotti ajan 2.40,23.

Kiertue jatkuu tänään Italian Toblachissa 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailuilla.