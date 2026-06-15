Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä arvioi MTV Uutiset Livessä, mitä hyötyä Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sopimuksesta on.

Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopuun. Sopimuksen kerrotaan lopettavan taistelut ja avaavan Hormuzinsalmen.

Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi tulitauon 60 päiväksi, jonka aikana on tarkoitus neuvotella lopullisesta rauhasta.

Lähi-idän instituutin johtajan ja sotatieteiden tohtorin Juha Mäkelän mukaan uutinen on erittäin positiivinen koko Lähi-idän alueelle ja globaalille taloudelle.

– En kuitenkaan mene takuuseen siitä, saadaanko kaikki asiat sovittua, Mäkelä kertoo MTV Uutiset Livessä.

Mäkelän mukaan sopimus koskee nyt sitä, että sotatoimet päättyvät ja Hormuzinsalmi aukeaa. Lisäksi Iranilla on 10 kohdan lista, josta se ei ole antanut tähän mennessä periksi.

– Siihen liittyy muun maussa Iranin halu jatkaa rauhanomaista ydinenergiatuotantoa, eli rikastaa uraania. Iran myös vaatii, että sen jäädytetyt varat Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa palautetaan, Mäkelä avaa listan kohtia.

Vaikeat neuvottelut edessä

Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman hallinto teki Iranin kanssa ydinsopimuksen, jonka purki ensimmäisellä kaudellaan. Mäkelä uskoo, että juuri tuo sopimus tulee olemaan nytkin pohjana neuvotteluilla, eikä mitään muuta lähdetä edes hakemaan.