Ugandan teurastajaksi kutsutun Idi Aminin lapsenlapsi Aziz Abdul raivostui nyrkkeilykehässä, kun hänet tuomittiin häviämään hylkäyksellä. Abdul oli puskenut kahdesti päällään vastustajaansa.

Abdul oli mukana Skotlannin Glasgow'ssa järjestetyissä kansainyhteisön kilpailuissa, joissa hän putosi superraskaan sarjan neljännesvälierissä Damar Thomasille. Syy tappiolle oli hylkäys, koska Abdul oli puskenut päällään kahdesti Thomasia.

25-vuotias Abdul oli ottelun jälkeen raivoissaan. Hän väitti tuomareiden olleen puolueellisia ja syytti heitä rasismista.

– Minä olen musta afrikkalainen. Hän (Thomas) on kotimaassaan, Abdul sanoi BBC:lle.

Abdulin mukaan tuomareiden työskentelyssä on selkeä kuvio, kuinka he tuomitsevat englantilaisten hyväksi.

– Lyön häntä kovilla iskuilla, mutta tuomari ei koskaan ala laskea. Sen sijaan he vähentävät pisteitäni, Abdul totesi.

Kansainyhteisön kilpailujen puheenjohtaja, myös ugandalainen Donald Rukare ei hyväksynyt Abdulin syytöksiä, vaan totesi, että jokaista urheilijaa kohdellaan oikeudenmukaisesti ja syrjimättömästi kisoissa.

Abdulin isoisä Idi Amin toimi Ugandan presidenttinä vuosina 1971-1979. Hänen katsottiin olevan syyllinen satojen tuhansien ihmisten kuolemaan. Amin kuoli maanpaossa vuonna 2003.