Espanjalainen maanviljelijä palasi palaneelle tontilleen ja yllätyksekseen löysi aasinsa elossa. Katso jälleennäkeminen yltä.
Laajat maastopalot ovat kurittaneet muun muassa Espanjaa viime päivinä.
Maan luoteisosassa maata viljelevä nainen kertoo Reutersille ehtineensä juuri päästää aasinsa pois navetasta ulkoaitaukseen, sitten hänen oli pakko paeta kotitilaltaan.
Kun nainen palasi palojen sammuttua tilalleen, häntä odotti iloinen yllätys.
– Mikä ilo! Pienokaiset, te pelastitte itsenne, nainen iloitsee videolla nähdessään aasinsa palaneessa aitauksessa.
Reuters on vahvistanut videon kuvauspaikan.
– Kaikki ympäriltänne paloi, nainen ihmettelee kuvatessaan edelleen savuavaa maisemaa.
Maastopalot ovat koetelleet Eurooppaa tänä kesänä ennätyshelteiden sarjan jälkeen. Kuivuuden korventama kasvillisuus on ollut herkästi syttyvää, ja sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.