Suomeen 1. elokuuta laittomasti tullut henkilö anoi Suomesta turvapaikkaa.
Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti kiinni lauantaina myöhään illalla ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä Venäjältä Suomeen.
Rajanylitys tapahtui Ilomantsissa Mutalahden alueella.
Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.
Henkilö tavoitettiin rajavartioston omien valvontahavaintojen perusteella ja kiinniotto sujui rauhallisesti, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa.
Suomeen laittomasti tullut henkilö anoi Suomesta turvapaikkaa.