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Aikasakko vei Teemu Suniselta Suomen MM-rallin voiton: "Epäreilulta tuntuu"

2:24 Teemu Sunisen WRC2-voitto vietiin kabinetissa – aikasakko kävi kalliiksi: "Jäi vähän karvas maku"

Julkaistu 54 minuuttia sitten

Mikko Hyytiä

Teemu Suninen sijoittui toiseksi Suomen MM-rallin WRC2-luokassa. Voittokin oli tarjolla, mutta se vietiin ennen viimeistä erikoiskoetta langetetulla aikasakolla, josta Suninen oli vahvasti eri mieltä kisan tuomariston kanssa. Lue myös: MM-ralliseuranta, sunnuntai Lue myös: Kommentti: Harkinta petti – Sami Pajarilta sopimatonta vitsailua Sebastien Ogierin ulosajon jälkeen Sunisella näytti olevan pullat hyvin uunissa rallin päätöspäivänä kahdesti ajetun Himos-Jämsän ensimmäisen vedon jälkeen. Luokkajohto Robert Virvekseen nähden oli 7,7 sekuntia. Pian tämän jälkeen julkaistiin kuitenkin tuomariston päätös, joka käänsi eron 22,3 sekunnilla virolaiskuskin hyväksi. Sunisen katsottiin toimineen sääntöjen vastaisesti lauantaiaamuna ajetulla Parkkolan erikoiskokeella, kun hän ohitti autonsa katolleen ajaneen Patrick Enokin pysähtymättä. Suninen kertoi seuranneensa tilanteessa vain kaikista autoista löytyvää turvallisuusseurantalaitetta, jossa näkyi vihreällä pohjalla OK-merkintä. Tuomariston mukaan hänen olisi pitänyt nähdä Enokin tai kartturinsa Silver Simmin fyysisesti näkyville asettama OK-kyltti. Tämä ohjeistus on mainittu selkeästi säännöissä, ja tuomariston mukaan se on myös käyty läpi helmikuisessa Ruotsin MM-rallissa järjestetyssä turvallisuustiedonannossa Sunisen läsnä ollessa. Suninen luuli nähneensä Enokin ja Simmin tien reunassa pian ulosajopaikan jälkeen, vaikka nämä todellisuudessa olivat vielä jumissa autossaan.

Rallin viimeisellä erikoiskokeella Suninen löi Virveksen 6,2 sekunnilla, ja virolainen vei näin ollen WRC2-luokkavoiton 16,1 sekunnilla.

– Tuntui, että oma työ tehtiin niin hyvin kuin mahdollista. Kahdeksan tai yhdeksän pohja-aikaa. Epäreilulta tuntuu. Toimitsijat varoittivat, että hidastakaa vähän, kun on auto ojassa. Hidastimme. Meillä oli seurantalaite vihreänä. Katsoin, että kaksi kuljettajaa oli ok, ja jatkoimme matkaa. 30 sekuntia aikasakkoa ja kisa siihen, Suninen harmitteli.

– Tuomarilinja ei ole ihan tällainen ollut. Ennen on SOS-merkilläkin menty väärin. Siitä ei ole ihan tällaisia sanktioita tullut. Jos samalla tavalla tulkitaan sääntökirjaa, niin aika monta Rally1-kuljettajaa saisi rangaistuksen.

Kysyttäessä, onko tuomariston päätökseen yritetty hakea muutosta, Suninen vihjasi, ettei sellainen edes kannata.

– Kun vastapuoli on sääntöjen tekijä, siinä ollaan heikoilla vesillä.

Kakkossijan kalkki oli sen verran karvasta, ettei Suninen osannut iloita edes siitä, että pystyi antamaan taas vahvat näytöt osaamisestaan.

– Olisihan tämä tarina ollut kiva päättää tosi hienosti. Hieno kausi on ollut Jannin (kartturi Hussin) kanssa ja hieno nousutarina. Olemme pystyneet olemaan vahvoja soralla ja eri autoilla asfaltilla voittovauhdissa ja mestaruustaistossa. Olisi ollut kiva taistella mies miestä vastaan. Meillä oli tapahtumia perjantaina ja Virveksellä lauantaina. Sitten oli tämä meidän juttumme sunnuntaina. Jäi vähän karvas maku.

Virves luuli menettäneensä voiton lauantaina, kun hänelle laskettiin Sebastien Ogierin ulosajon vuoksi keskeytetyltä 17. erikoiskokeelta 25,6 sekuntia huonompi aika kuin Suniselle.

Mikko Hyytiä MTV Uutiset Mikko Hyytiä työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Sähköposti: mikko.hyytia@mtv.fi

Teemu Suninen ei sulattanut voton vienyttä aikasakkoaan | MTV Uutiset