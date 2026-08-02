Teemu Suninen sijoittui toiseksi Suomen MM-rallin WRC2-luokassa. Voittokin oli tarjolla, mutta se vietiin ennen viimeistä erikoiskoetta langetetulla aikasakolla, josta Suninen oli vahvasti eri mieltä kisan tuomariston kanssa.
Lue myös: MM-ralliseuranta, sunnuntai
Lue myös: Kommentti: Harkinta petti – Sami Pajarilta sopimatonta vitsailua Sebastien Ogierin ulosajon jälkeen
Sunisella näytti olevan pullat hyvin uunissa rallin päätöspäivänä kahdesti ajetun Himos-Jämsän ensimmäisen vedon jälkeen. Luokkajohto Robert Virvekseen nähden oli 7,7 sekuntia.
Pian tämän jälkeen julkaistiin kuitenkin tuomariston päätös, joka käänsi eron 22,3 sekunnilla virolaiskuskin hyväksi.
Sunisen katsottiin toimineen sääntöjen vastaisesti lauantaiaamuna ajetulla Parkkolan erikoiskokeella, kun hän ohitti autonsa katolleen ajaneen Patrick Enokin pysähtymättä.
Suninen kertoi seuranneensa tilanteessa vain kaikista autoista löytyvää turvallisuusseurantalaitetta, jossa näkyi vihreällä pohjalla OK-merkintä. Tuomariston mukaan hänen olisi pitänyt nähdä Enokin tai kartturinsa Silver Simmin fyysisesti näkyville asettama OK-kyltti.
Tämä ohjeistus on mainittu selkeästi säännöissä, ja tuomariston mukaan se on myös käyty läpi helmikuisessa Ruotsin MM-rallissa järjestetyssä turvallisuustiedonannossa Sunisen läsnä ollessa.
Suninen luuli nähneensä Enokin ja Simmin tien reunassa pian ulosajopaikan jälkeen, vaikka nämä todellisuudessa olivat vielä jumissa autossaan.