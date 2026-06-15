Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J. D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet sähköisesti aiesopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta. Asiasta kertoo korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomaislähde.

Lähde kertoo toimittajille, että Trump halusi allekirjoittaa sopimuksen itse. Näin presidentti halusi osoittaa, kuinka omistautunut hän on saattamaan asian menestyksekkääseen päätökseen.

Sopimuksen myötä Yhdysvallat ja Iran lopettavat kaikki sotatoimet toisiaan vastaan. Hormuzinsalmi on määrä avata laivaliikenteelle heti, kun sopimus on allekirjoitettu.

Monet sopimukseen kuuluvat yksityiskohdat ovat kuitenkin vielä epäselviä ja se myös lykkää isojen kysymysten, kuten Iranin ydinohjelman tulevaisuuden, tuleviin neuvotteluihin.

Vaikein kysymys hetimmiten on Libanon, jossa sotaa Iranin aseistamaa Hizbollahia vastaan käyvä Israel ilmoitti heti, että sopimus ei vaikuta sen sotaoperaatioon Etelä-Libanonissa.

Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä toteaa kaikkien pelkäävän tällä hetkellä juuri sitä, että Israel romuttaisi orastavan rauhan.

– Iranin vaatimuksena on ollut, että myös Libanon kuuluu tuohon rauhansopimukseen, Mäkelä toteaa.

Mäkelän mukaan tällä hetkellä näyttää, että Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välillä vallitsee pieni epäsopu.

– Trump lopulta kyllästyi siihen, että Netanjahun itsepäinen politiikka on estänyt tähän mennessä rauhanneuvottelut.

Mäkelä toteaa, että pitkällä tähtäimellä Israel tulee tarvitsemaan Yhdysvaltain tukea.

– Se ehkä kykenee ilman Yhdysvaltain asetäydennyksiä toimimaan noin puoli vuotta maksimissaan. Mutta aseteknologia tulee pääosin Yhdysvalloista, eli he eivät pärjää ilman Yhdysvaltain tukea.

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