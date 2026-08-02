Mies kuoli, kun kilpaveneet törmäsivät Kotkassa eilen.

Poliisi kertoo uusia tietoja Kotkassa tapahtuneesta kilpaveneonnettomuudesta, jossa kuoli yksi henkilö.

Kaksi kilpavenettä törmäsi ratavenekilpailussa Kotkassa eilen. Onnettomuudessa menehtyi täysi-ikäinen mies.

Kaakkois-Suomen poliisi kertoo nähneensä onnettomuudesta kuvattua videomateriaalia sekä kuulleensa tapahtuman todistajia sekä toisen onnettomuus veneen kuljettajaa.

Poliisin tietojen mukaan onnettomuus on tapahtunut juuri ennen radalla ollutta käännöstä.

Onnettomuudessa menehtynyt henkilö oli kuljettanut radalla edellä kulkenutta venettä. Vene oli koukannut käännöskohdassa huomattavan nopeasti, jolloin veneen vauhti oli pudonnut nopeasti. Takana tullut vene ei ehtinyt väistää ja veneet törmäsivät.

Veneen alustavissa tutkimuksissa siitä ei ole löytynyt teknistä vikaa.

Kaakkois-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan, että mahdolliset syyt nopealle käännökselle ovat tässä vaiheessa tutkintaa aaltojen vaikutus, ajovirhe tai niiden yhdistelmä.