Iranin korkeimman johtajan Ali Khamenein hautajaisseremoniat ovat käynnissä. Uudeksi johtajaksi valittua Mojtaba Khameneita ei ole kuitenkaan näkynyt helmikuun jälkeen, ja asiantuntija arvioi vallankumouskaartin johtavan nyt valtiota.

Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei, kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskussa 28. helmikuuta 2026. Hänen seuraajakseen ja uudeksi uskonnolliseksi johtajaksi valittiin hänen poikansa Mojtaba Khamenei.

Suomen Lähi-Idän instituutin johtaja Juha Mäkelän mukaan hän on esiintynyt julkisuudessa toistaiseksi vain kirjallisesti.

– Mojtaba oli samassa ohjusiskussa perheensä kanssa ja tiedetään, että hän haavoittui siinä. Eikä häntä ole sen jälkeen näkynyt. Iranin viralliset uutistoimistot ovat sanoneet, että hän on elossa. Häneltä on tullut muutamia kirjallisia lausuntoja, Mäkelä kertoi Huomenta Suomessa.

Samassa iskussa kuoli myös Khamenein viisi perheenjäsentä. Pienin arkku on Khamenein 14 kuukauden iässä kuolleen tyttärentyttären.

"Kaartin kannatus on noussut myös kansan keskellä"

Mäkelän mukaan Iranin valtiota hallitsee nyt vallankumouskaarti, jonka asema tulee vahvistumaan jatkossa entisestään.

– Yhä enemmän päätösvalta on siirtynyt vallankumouskaartin kovan linjan sotilaille, jotka oikeasti päättävät agendan Yhdysvaltojen ja Israelin suuntaan.

Kaartin kannatus on noussut myös kansan keskuudessa.

– Vallankumouskaarti on vahvistunut koko ajan. Aiemmin vallankumouskaarti nähtiin liian autoritäärisenä, joka ei välittänyt kansasta. Nyt kun vaihtoehtona on Israelin tai Yhdysvaltain ohjukset, niin heidänkin kannatuksensa on noussut.

Sota tulee jatkumaan

Mäkelän mukaan sota Yhdysvaltain ja Iranin välillä ei ole päättymässä.