Poliisi yritti löytää tulipalon sytyttämisestä epäiltyjä, ja tutkinta jatkuu.
Poliisi epäilee, että Vantaan Myyrmäessä palanut vanha ammattioppilaitos sytytettiin tahallaan.
Ojanhaanteillä sijaitseva rakennus syttyi sunnuntai-iltana. Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä.
Viranomaiset saivat palon tietoonsa noin kello 19.40. Tehtävään osallistui lukuisia viranomaisia pelastuslaitoksesta ja poliisista.
Suuri rakennuspalo oli vaarassa levitä isoon osaan rakennusta, minkä lisäksi poliisi joutui eristämään koulun ulkoaluetta sammutustöiden turvaamiseksi. Sammutustyöt kestivät lopulta useita tunteja.
Poliisi kertoo, että palon esitutkinta on vasta alkuvaiheessa. Se yritti jo tuoreeltaan löytää palon sytyttämisestä epäiltyjä.
– Partiot tekivät alueella aktiivista lähietsintää epäiltyjen löytämiseksi, mutta tuntomerkkeihin sopivia henkilöitä ei löydetty. Tekijöiden selvittäminen on alkuvaiheessa, mutta poliisilla on tiedossaan silminnäkijöitä ja tallenteita, joita hyödynnetään henkilöllisyyksien selvittämisessä, kertoo rikoskomisario Kaisamaria Holappa poliisin tiedotteessa.