Tapaus tuli ilmi Traficomin valvonnassa. Oikeus hylkäsi juttuun liittyneet vilppiä koskevat syytteet.

Traficomin ja Ajovarman tekemä tutkintapyyntö on johtanut tuomioihin tapauksessa, jossa ajokokeita ei ollut vastaanotettu tasapuolisesti ja ajokokeen vastaanottajia oli yritetty lahjoa Kouvolassa, Traficom kertoi perjantaina.

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi tänään ajokokeen vastaanottajana työskennelleen miehen virkavelvollisuuden rikkomisesta 20 päivän sakkorangaistukseen. Oikeuden mukaan mies ei ollut vastaanottanut ajokokeita tasapuolisesti ja kuljettajantutkintoa koskevissa säädöksissä sekä ohjeissa edellytetyllä tavalla.

– Lahjuksen vastaanottamisesta ei ollut kyse, mutta Kouvolassa tapahtunut toiminta olisi voinut pahimmillaan heikentää luottamusta Traficomin ja Ajovarman järjestämään kuljettajantutkintotoimintaan, jonka vuoksi oli tärkeää, että asia tutkittiin, Traficomin johtava asiantuntija Marjo Immonen sanoo tiedotteessa.

Myös lahjuksen antamisesta tuomio

Tutkinnassa ilmeni myös yrityksiä antaa lahjuksia ajokokeen vastaanottajille kokeen läpäisemisen varmistamiseksi, Traficom kertoo. Vastaanottajat eivät ottaneet lahjuksia vastaan, vaan ilmoittivat asiasta poliisille.

Lahjuksen antamisesta on tänä vuonna tuomittu Traficomin mukaan kaksi ihmistä. Toinen tuomio tuli perjantaina, kun nelikymppinen mies tuomittiin 20 päivän sakkorangaistukseen lahjuksen antamisesta.