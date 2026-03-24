Järjestäytynyt rikollisuus perustaa Suomessakin yrityksiä rikosten peittämiseen, rahanpesuun ja lakisääteisten velvoitteiden kiertämiseen, kertoo Verohallinto tiedotteessaan.
Suomeen on rantautunut elokuvista tuttu toimintatapa, jossa näennäisesti lainkuuliaiset yritykset toimivatkin todellisuudessa rikosten peittona, sanoo harmaan talouden torjunnasta vastaava johtaja Tarja Valsi.
Lisäksi jo pitkään toimivia yrityksiä on kaapattu lavasteeksi.
– Rikolliset tarvitsevat rahaa rahoittaakseen rikollista toimintaansa. Rahan liike paljastaakin rikollisuuden usein jo ennen kuin itse rikollinen toiminta tulee ilmi, Valsi sanoo Verohallinnon seminaaripuheenvuorossaan.
Verohallinto järjesti tiistaina Järjestäytynyt rikollisuus monimuotoistuu -seminaarin yhteistyössä Poliisin, Tullin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Oikeusministeriön kanssa.
Lue myös: Tulli paljasti laajan nikotiinipussien veronkierron – maksamatta yli 2,5 miljoonaa euroa
Heikommassa asemassa olevia käytetään hyväksi
Vuosittaisten verotulojen menetyksen arvioidaan olevan vuosittain jopa kymmeniä miljoonia.
Sen lisäksi Verohallinto muistuttaa, että rikollisten järjestelyissä käytetään usein hyväksi heikommassa asemassa olevia ihmisiä.
– Meillä on esimerkkejä tapauksista, joissa rikollisjärjestöt ovat tuoneet maahan esimerkiksi päihderiippuvaisia tai muutoin syrjäytyneitä henkilöitä ja käyttäneet näiden identiteettejä erilaisissa petoksissa esimerkiksi antamalla perusteettomia tietoja eri tahoille. Myös nuoria käytetään hyväksi vastaavalla tavalla, Valsi kuvailee.