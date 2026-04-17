Poliisi epäilee kahta ihmistä törkeästä ihmiskaupasta ja muista vakavista rikoksista Lapualla.
Pohjanmaan poliisilaitos on saanut valmiiksi vakavan rikoskokonaisuuden esitutkinnan Lapualla Etelä-Pohjanmaalla.
Esitutkinnassa rikosnimikkeinä olivat törkeä ihmiskauppa, törkeä kiristys, petos ja huumerikos.
Poliisi epäilee rikoksista kahta ihmistä.
Esitutkinnan perusteella epäiltyjen katsotaan saaneen toiminnallaan useiden tuhansien eurojen edestä rahaa ja muuta taloudellista hyötyä.
Lue myös: Kajaanissa paljastui sattumalta törkeä ihmiskauppa – uhria pakotettiin työhön ja rikoksiin
Tutkinnasta teki poliisin mukaan erityisen vaativan ihmiskaupparikoksen tunnistamiseen liittyvät haasteet.
Esitutkinnan perusteella asianomistaja oli saatettu epäiltyjen määräysvaltaan. Tätä määräysvaltaa käyttämällä häntä oli käytetty välillisesti rikosten tekemisessä.
– Ihmiskaupparikoksissa keskeistä on se, että uhrin vapautta ja itsemääräämisoikeutta rajoitetaan tai käytetään hyväksi. Tässä tapauksessa esitutkinnassa saatiin tietoa siitä, että uhria oli alistettu ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin ja käytetty rikollisessa toiminnassa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Nappari kertoo tiedotteessa.
Esitutkinnan perusteella epäillyt olivat myös pahoinpidelleet uhria.
Poliisin arvion mukaan toimintaan pystyttiin kuitenkin puuttumaan riittävän varhaisessa vaiheessa ja uhri on ohjattu avustavien tahojen piiriin.
– Esitutkinnan perusteella hän on kärsinyt tapahtuneesta merkittävästi, tiedotteessa selvitetään.
Esitutkinta on poliisin mukaan ollut laaja kokonaisuus, ja esitutkintapöytäkirjaa kertyi lähes 700 sivua.