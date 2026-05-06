Huijauspuheluita soitettiin pääkaupunkiseudun lisäksi myös Espanjasta.

Poliisi sai valmiiksi esitutkinnan, jossa rikollisten epäillään huijanneen ikäihmisiltä yli 230 000 euroa poliiseina esiintyen.

Rikoskokonaisuuteen kuuluu 29 törkeää petosta ja törkeän petoksen yritystä. Uhrien kerrotaan olevan pääasiassa Länsi-Uudellamaalla ja Itä-Suomessa asuvia noin 59–86-vuotiaita. Rikokset tapahtuivat viime vuoden huhti–kesäkuussa ja huijareiden uskotaan vieneen yli 230 000 euroa. Poliisin ja pankin toimin varoja saatiin palautettua uhreille 110 000 euroa.

Huijareiden uskotaan hankkineen puhelimia ja prepaid-liittymiä varta vasten ihmisten huijaamista varten. Huijauspuheluita soitettiin enimmäkseen Espoosta, mutta soittoja oli tehty myös Espanjan Aurinkorannikoltakin käsin. Jutun pääepäillyt ovat kaksi noin 22-vuotiasta espoolaismiestä.

Rikossarjaan liittyy myös noin 30 rahanpesurikoksen sarja, joissa huijattuja rahoja siirreltiin eri puolilla Suomea asuville rahanpesijöille. Tämä tutkinta on kesken ja yhdeksän poliisilaitosta tutkii sitä yhteistyössä.

– Tältä osin ei voida välttyä ajatukselta, että epäiltyjen intressinä on sotkea rikoksia mahdollisimman laajalle ja tehdä rikoksista mahdollisimman vaikeasti selvitettäviä, rikoskomisario Janne Saari kertoo tiedotteessa.

2:51 2017: Valepoliisien huijaus tallentui poliisin tarkkailuvideolle. Helsingin poliisit onnistuivat videoimaan tilanteen, jossa valepoliisikaksikko huijasi 78-vuotiasta miestä.