Lainvalvojat ovat huolissaan, keitä päästämme töihin yhteiskunnan solmukohtiin.
Järjestäytynyt rikollisuus soluttautuu mukaan laillisen yhteiskunnan rakenteisiin esimerkiksi huumekaupan mahdollistamiseksi, varoittavat lainvalvontaviranomaiset.
Huomenta Suomen haastattelussa rikostarkastaja Tuomas Pöyhönen Poliisihallituksesta ja valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Tullista antavat esimerkiksi huumeiden maahantuonnin. Jos Suomeen esimerkiksi halutaan salakuljettaa kokaiinia Etelä-Amerikasta, saatetaan huumeet lastata esimerkiksi laillisesti elintarvikkeita kuljettavaan banaanikonttiin, joka matkaa kohti Helsingin Vuosaaren satamaa.
Vuosaaren satamassa kontteja on kuitenkin tuhatmäärin, eikä satama-alueelle tunkeutuvalla ole juuri toivoa löytää oikeaa konttia. Tässä rikolliset tarvitsevat tähän satama-alueella toimivaa ammattilaista, joka osaa löytää ja osoittaa heille oikean kontin huumeiden noutamiseksi.
Katso: Video: Vuosaaren satamassa takavarikoitiin 4,5 miljoonan euron kokaiinilasti. Epäillyt rantautuivat satamaan veneellä.