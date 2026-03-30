Vuosaaren satamassa kontteja on kuitenkin tuhatmäärin, eikä satama-alueelle tunkeutuvalla ole juuri toivoa löytää oikeaa konttia. Tässä rikolliset tarvitsevat tähän satama-alueella toimivaa ammattilaista, joka osaa löytää ja osoittaa heille oikean kontin huumeiden noutamiseksi.

Huomenta Suomen haastattelussa rikostarkastaja Tuomas Pöyhönen Poliisihallituksesta ja valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Tullista antavat esimerkiksi huumeiden maahantuonnin. Jos Suomeen esimerkiksi halutaan salakuljettaa kokaiinia Etelä-Amerikasta, saatetaan huumeet lastata esimerkiksi laillisesti elintarvikkeita kuljettavaan banaanikonttiin, joka matkaa kohti Helsingin Vuosaaren satamaa.

Vuosaaresta löytyi 45 kilon kokaiinilasti, arvo päätähuimaava: Video paljastaa öisen operaation

"Meidän pitää tietää, keitä siellä työskentelee"

Tähän viranomaiset haluaisivat puuttua. Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo, että satamien lisäksi rikollisia kiinnostavat myös lentokentät ja kuljetusliikkeet. Hän toivoisikin eri viranomaisten ja yritysten välistä yhteistyötä, joka kartoittaa riskit ja kuljetusketjun heikot kohdat.