Loppukesään 2025 asti Rumba ja Dödspatrullen olivat vaikutusvaltaisimmat ruotsalaiset rikollisverkostot Suomessa, sanoo rikostarkastaja Lasse Aalto. Nyt merkittäväksi toimijaksi on noussut Foxtrot.
Valtasuhteet Ruotsin keskeisten järjestäytyneen rikollisuuden verkostojen välillä ovat tällä hetkellä murroksessa, ja sillä on vaikutuksia Suomeen, sanoo keskusrikospoliisin (KRP) rikostarkastaja Lasse Aalto.
– Ruotsalaiset jr-verkostot ovat keskiössä Suomen vakavan rikollisuuden kentän murroksessa. Voimasuhteiden muutokset voidaan arvioida merkityksellisimmäksi tätä tilannetta epävakauttavaksi tekijäksi.
Aalto puhui tiistaina Verohallinnon järjestäytynyttä rikollisuutta käsitelleessä seminaarissa.
Aallon mukaan loppukesään 2025 asti vaikutti siltä, että ruotsalaisverkostoista suurin vaikutus Suomeen oli Rumballa ja Dödspatrullenilla.
– Tällä hetkellä voimasuhteet ja markkinaosuudet ovat muuttuneet Suomessa, ja edelleen merkittäväksi toimijaksi on noussut Foxtrot.
Aallon mukaan vuosina 2024–2025 tutkinnassa on ollut useita tapauksia, joissa Ruotsista on saapunut Suomeen henkilöitä tarkoituksenaan toteuttaa vakava väkivaltarikos.
Hän sanoo, että rikollisverkostojen väkivalta on Ruotsissa muuttunut.
– Ampumistapaukset viimeisen vuoden aikana ovat tippuneet puolella. Räjähteiden käyttö ja muut välilliset toteutustavat, esimerkiksi tuhopoltot ovat toisaalta lisääntyneet.
Reviireistä ei ole näyttöä
Yle kertoi viime viikolla, että Foxtrotia johtavaa Rawa Majidia eli "Kurdikettua" epäillään Suomessa törkeistä huumausainerikoksista. Aallon mukaan Majid kytkeytyy Iraniin ja on tällä hetkellä vapaana.