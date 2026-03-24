Loppukesään 2025 asti Rumba ja Dödspatrullen olivat vaikutusvaltaisimmat ruotsalaiset rikollisverkostot Suomessa, sanoo rikostarkastaja Lasse Aalto. Nyt merkittäväksi toimijaksi on noussut Foxtrot.

Foxtrotin ja Rumban ohella keskeisiä ruotsalaisia rikollisverkostoja on Dalen. Sen johtajana pidetty Mikael Ahlström Tenezos , lempinimeltään "Kreikkalainen" otettiin loppuvuodesta kiinni Meksikossa. Aallon mukaan tämä on nyt poliisin huostassa Ruotsissa.

Aallon mukaan poliisilla ei ole näyttöä siitä, että ruotsalaiset verkostot olisivat muodostaneet Suomessa reviirejä keskenään tai yhdessä suomalaisten rikollisverkostojen kanssa.