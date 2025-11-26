Arvokas lasti kulki Suomeen merikontissa. Kuva: Tulli

Kokaiinin takavarikkomäärissä huomattava kasvu

– Jo tässä vaiheessa vuotta kokaiinia on saatu takavarikkoon lähes 34 kiloa enemmän kuin viime vuonna ja yli 60 kiloa enemmän kuin vuonna 2023, kertoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.