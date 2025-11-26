Suomeen salakuljetettiin syyskuussa noin 45 kilon kokaiinilasti. Ulkomaalaisepäillyt otettiin kiinni Vuosaaren satamassa.
Tulli on paljastanut törkeän huumausainerikoksen, jossa Suomeen salakuljetettiin merikontissa jopa noin 4,5 miljoonan euron arvoinen kokaiinikuorma.
Törkeä huumausainerikos paljastui syyskuussa Helsingin Vuosaaren satamassa toteutetussa operaatiossa. Tullin johtama operaatio suoritettiin yhteistyössä poliisin kanssa.
Tullin keräämien tietojen perusteella tutkinnan kohteeksi asetettiin kaksi ulkomaalaista miestä. Henkilöt saapuivat Suomeen noin viisi päivää ennen tunkeutumista Vuosaaren satama-alueelle.