Ensimmäistä kertaa jaettavan Karelia-kirjallisuuspalkinnon saaja on kirjailija Riko Saatsi teoksellaan Yönistujat.
Karelia-kirjallisuuspalkinnon arvo on 20 000 euroa, ja sen myöntää Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö.
Voittajan valitsi kuuden finalistiteoksen joukosta Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja, polvijärveläissyntyinen Reetta Meriläinen.
Palkinto on tarkoitus jakaa vuosittain teokselle, jonka on tehnyt Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleva tai Pohjois-Karjalassa asuva kirjailija tai jonka teema liittyy olennaisesti karjalaiseen identiteettiin.
Neljä pohjoiskarjalaista yritystä on sitoutunut rahoittamaan palkintoa vähintään kymmenen vuoden ajan.
Riko Saatsi on Lieksasta kotoisin oleva kirjailija ja teatteriohjaaja.
Suistamolaisesta evakkoperheestä kertova Yönistujat oli ehdolla viime vuonna kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi. Teos nousi Suomen Kirjasäätiön äänestyksessä lukijoiden suosikiksi.