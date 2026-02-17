Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) puolustaa lausuntokierroksella kritiikkiä kerännyttä kansalaisuuskoetta. Rantanen on vieraana myös MTV:n Asian ytimessä -ohjelman suorassa lähetyksessä kello 19.30.

Hallitus kaavailee uutta kansalaisuuskoetta, jonka läpäiseminen olisi jatkossa kansalaisuuden saamisen ehto. Kokeessa testattaisiin kielitaidon lisäksi hakijan tuntemusta suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteista, arvoista, historiasta ja kulttuurista.

Lausuntopalautteissa kysymyksiä on herättänyt muun muassa se, miten suomalaisen yhteiskunnan arvot määritellään.

Suomalaisia arvoja ovat muun muassa demokratia ja sukupuolten välinen tasa-arvo, sanoo sisäministeri Mari Rantanen (ps.).

– Mielestäni suomalaisiin arvoihin kuuluvat muun muassa demokratia ja tasa-arvo. Lähtökohtaisesti elämme täällä kristittyyn elämäntapaan pohjaavassa maassa niin, että vaikkapa naiset ja miehet ovat samanarvoisia, ja omaavat samanlaiset oikeudet. Siinä on jo arvoa kerrakseen, Rantanen kommentoi MTV Uutisille.

Muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö on lausuntopalautteessaan huolissaan kansalaisuuskokeen vaikutuksista yhdenvertaisuuteen, ja heikon luku- tai kirjoitustaidon tai vähäisen koulutustaustan omaavien asemaan. Ministeriön mielestä kansalaisuustestistä ei tulisi muodostua yksilölle "taloudellisesti liian suurta rasitetta".

Kansalaisuuden saamisen ehtoja on tällä hallituskaudelle kiristetty. Muun muassa kansalaisuuteen vaadittava asumisaika piteni viidestä vuodesta kahdeksaan.

Kritiikki odotettua

Rantanen pitää kritiikkiä odotettuna, mutta kansalaisuuskoetta perusteltuna.

– Ajattelen itse, että jotta voi osoittaa kotoutumisensa, niin pitää kyetä kahdeksan vuoden jälkeen tekemään suomeksi tai ruotsiksi koe, jossa kysytään asioita suomalaisesta yhteiskunnasta ja siitä, miten järjestelmä pelaa. Minusta tämä on hyvä lisä, eikä mikään uusi asia Euroopassa.

– Pidän tätä oikein hyvänä uudistuksena. Kritiikkiä tulee aina, ja sitä on tullut jokaisesta maahanmuuttopolitiikan kiristyksestä. Tämäkään ei ole millään lailla yllätys.

Kansalaisuuskoe on osa kansalaisuuslain muutoksia, joiden tarkoituksena on tiukentaa kansalaisuuden saamisen ehtoja.

Lakiesitys etenee näillä näkymin eduskuntaan keväällä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta alkaen.

Miksi maastapoistaminen ei toimi? Muun muassa tätä kysytään sisäministeri Rantaselta Asian ytimessä -ohjelmassa kello 19.30.

Suora lähetys on katsottavissa Katsomossa ja jutun alussa olevasta videoikkunasta.