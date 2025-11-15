S-Pankin nimissä on lähetetty sähköposteja, joilla pyritään kalastelamaan pankkitunnuksia.

Likkenne- viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan S-Pankin nimissä leviävästä huijauksesta.

Sähköpostin väityksellä liikkuvissa viesteissä väitetään, että vastaanottajan tili ja siihen liitetty kortti on väliaikaisesti rajoitettu. Tilin avaamiseksi vastaanottajaa pyydettään kirjautumaan linkin takana olevaan verkkopankkiin henkilötietoja ja asiakirjoja toimittaakseen.

Viestin linkki johtaa kuitenkin kalastelusivustolle. Linkkejä ei tule avata, Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa.

Tältä huijausviesti näyttää.Kyberturvallisuuskeskus

S-Pankki on aiemmin varoittanut myös huijaustekstiviesteistä, joiden numero saattaa hämätä. Myös .