Saitko tämän bonusviestin "S-Pankilta"? Varo!

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan S-Pankin nimissä leviävistä huijausviesteistä.
Sähköpostitse leviävissä viesteissä pyydetään kirjautumaan S-Pankin verkkopankkiin sadan euron bonusrahan maksamista varten.
Tosiasiassa viestillä kalastellaan uhrin pankkitietoja.
Älä klikkaa viestin linkkiä!
Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.
