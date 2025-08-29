Saitko tämän bonusviestin "S-Pankilta"? Varo!

Älä klikkaa epäilyttävien viestien linkkejä.Shutterstock
Julkaistu 29.08.2025 15:16

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Sadan euron bonuksella yritetään saada huijausviestin vastaanottaja lankeamaan ansaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan S-Pankin nimissä leviävistä huijausviesteistä.

Sähköpostitse leviävissä viesteissä pyydetään kirjautumaan S-Pankin verkkopankkiin sadan euron bonusrahan maksamista varten.

Tosiasiassa viestillä kalastellaan uhrin pankkitietoja. 

102851-Spankki_Email.pngTältä huijausviesti näyttää. Älä klikkaa viestin linkkiä!Kyberturvallisuuskeskus

Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus

