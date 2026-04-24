Rauli Virtainen näki pakolaisleireillä jotain, johon kokenut kirjeenvaihtaja ei ole tottunut.
Israelin hyökkäyksen kohteena olevassa Etelä-Libanonissa moni on pakolainen toistamiseen kahden vuoden sisällä.
Lukemattomilla libanonilaisilla ei myöskään ole "kotia, mihin palata. Kodit ovat säpäleinä". Näin sanoo Libanonista juuri palannut pitkäaikainen toimittaja Rauli Virtanen.
Maaliskuun alun jälkeen yli miljoona libanonilaista on joutunut jättämään kotinsa.
– Kävin maan sisäisten pakolaisten leirissä useana päivänä. Monella muulla konfliktialueella olen kokenut vihamielisyyttä, että miksi olette tulleet kuvaamaan, kukaan ei meitä auta, Virtanen sanoo.
– Siellä oli kuitenkin ihmeellinen ihailtava resilienssi, valtava ystävällisyys, hän jatkaa.
Lue myös: Stubb vaatii Israelin "pysäyttämistä" – asiantuntija ihmettelee, mitä vielä odotetaan
"200 kahden tulen välissä"
Etelä-Libanonissa Virtanen sanoo myös nähneensä, miten YK:n UNIFIL-joukot ovat "vaikeassa asemassa".
– Siellä on lähes 200 suomalaista kahden tulen välissä, Virtanen sanoo viitaten Israelin ja Hizbollahin välisiin taisteluihin.
Maaliskuussa uutisoitiin suomalaisen rauhanturvaajan loukkaantuneen Libanonissa räjähdyksessä. Kaksi ranskalaista rauhanturvaajaa on kuollut Libanonissa huhtikuussa.