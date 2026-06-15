Öljykriisi nostaa polttoainekuluja ja lentohintoja. Finnairin mukaan matkustajia on silti ollut enemmän kuin vuosi sitten.
Lähi-idän kriisin ja Iranin sodan myötä alkaneen öljykriisin vuoksi niin Norwegian, SAS kuin Finnairkin kertoivat jo keväällä polttoainekustannusten nousun vaikuttavan lentojen hintoihin.
Tilanne ei ainakaan toistaiseksi ole vaikuttanut Finnairin matkustajamääriin.
– Matkustajakysyntä on pysynyt koko ajan hyvänä. Meillä on kuukausi kuukaudelta ollut hiukan enemmän matkustajia kuin edellisenä vuonna samaan aikaan, sanoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.
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Kesäkauden lentomatkustuspiikki on vielä edessäpäin.
– Lentojen hinnat määräytyvät markkinoilla. Ne määräytyvät ihan puhtaasti kysynnän ja tarjonnan perusteella, Tallqvist toteaa.
Kymmenen prosentin nousu
Keväällä uutisoitiin lentojen hintojen voivan nousta jopa 30 prosentilla Lähi-idän kriisin myötä kohonneiden polttoainekustannusten vuoksi.
Useat yhtiöt, muun muassa saksalainen Lufthansa ja ruotsalainen SAS, peruivat runsaasti lentoja.
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Finnairin ei tarvinnut näin tehdä. Yhtiö on suojannut polttoainehankintansa ja Helsinki-Vantaan lentoasema on varmistanut polttoaineen saatavuuden kesäkauden loppuun.