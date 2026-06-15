Carolina Hurricanes on Stanley Cup -voittaja kauden 2025-2026 päätteeksi. Se varmisti seurahistoriansa toisen mestaruuden varhain Suomen aikaa maanantaiaamuna voittamalla Vegas Golden Knightsin maalein 3–0 ja koko finaalisarjan voitoin 4–2.
Hurricanes siirtyi aikaisessa vaiheessa kuskin paikalle, kun Taylor Hall osui ajassa 3.47. Maalia syöttämässä ollut Jackson Blake lisäsi toisessa erässä Carolinan johdon kahden maalin mittaiseksi.
0:42Taylor Hall iski Carolinan 1–0-johtoon kuudennessa finaalissa
Lamaantuneen kotiyleisön tukeman Vegasin kiri jäi lopulta tylpäksi. Joukkue tuhlasi päätöserässä ylivoimalla jopa tilanteen, jossa Mark Stone ja Jack Eichel pääsivät kahdestaan maalivahti Brandon Bussia vastaan, mutta Eichelin laukaus pysähtyi ylärimaan.
Carolinan ykkösmaalivahdiksi finaalisarjassa noussut Bussi oli yksi mestarijoukkueen suurista sankareista myös kuudennessa loppuottelussa, kun hän esimerkiksi nollasi loppuhetkillä Thomas Hertlin avopaikan.
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