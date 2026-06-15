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Kaudesta 2016-2017 Carolinassa pelanneesta Sebastian Ahosta tuli voiton myötä 19. suomalaispelaaja, joka on päässyt juhlimaan Stanley Cupin voittoa. Kuudennessa finaalissa 20 minuuttia ja 14 sekuntia pelannut Aho keräsi pudotuspeleissä tehot 5+7. Finaalisarjassa maalin ja neljä syöttöä kerännyt Aho sai nostaa pokaalin kolmantena Staalin, Frederik Andersenin ja Taylor Hallin jälkeen.