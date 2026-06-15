Kuopiolaisnuori kirjoitti ensimmäisen romaaninsa yhdeksännen luokan keväällä.
Joku voi haaveilla oman kirjan julkaisusta vuosikymmeniä pääsemättä sen pidemmälle. 16-vuotias Eevastiina Toivala näytti mallia, miten homma hoidetaan – kuukaudessa.
Kirjan julkaisussa on muutama iso haaste, joista ensimmäinen on, että kirja pitäisi kirjoittaa. Kirjan julkaisu on sitten aivan omansa, sitkeyttä vaativa prosessi.
Kustantamot saavat vuosittain noin tuhat käsikirjoitusta, ja esikoiskirjailijan on erittäin vaikea päästä seulan läpi.
Eevastiina Toivalaa ei mikään edellä kuvattu lannistanut. Hän julkaisi ensimmäisen kirjansa, Archer’s Heart – Yksi sydän, omakustanteena. Kirja edustaa romantiikkaa ja fantasiaa yhdistelevää romantasian lajia.
Omakustanteena kirjan julkaiseminen tarkoittaa sitä, että alalla toimiva yritys painattaa kirjan valmiiksi, ja kirjailija maksaa itse joko kaikki tai osan kustannuksista. Kirjailijaliitto kertoo nettisivuillaan, että omakustanteen tekijä voi esimerkiksi sitoutua ostamaan tietyn määrän kirjoista.
Kun innostuu, onnistuu
Esikoiskirjailija Eevastiina Toivala vastaa puhelimeen iloisena kotikaupungissaan Kuopiossa, jossa hän on juuri päättänyt yhdeksännen luokan. Hän kertoo kirjan kirjoittamisen olleen päähänpisto.
– Se oli kuin salama olisi iskenyt puuhun. Sain idean toukokuun alussa, ja saman kuun lopussa minulla oli oma kirja kädessä, hän kertoo.
Eevastiina ei liikoja vatvonut yhtäkään vaihetta. Hän alkoi työstää kirjan juonta ja henkilöitä heti idean saatuaan.
– Kirjoitin joka päivä koulun jälkeen pari tuntia. Juonikaavioita tein matikantunnilla.