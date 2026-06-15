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16-vuotias Eevastiina kirjoitti kirjan kuukaudessa | MTV Uutiset



16-vuotias Eevastiina kirjoitti kirjan kuukaudessa: "Kuin salama olisi iskenyt" Eevastiina Toivala julkaisi toukokuussa ensimmäisen kirjansa. Kuva: Eevastiina Toivala Julkaistu 2 minuuttia sitten Sanna Pietiläinen Kuopiolaisnuori kirjoitti ensimmäisen romaaninsa yhdeksännen luokan keväällä. Joku voi haaveilla oman kirjan julkaisusta vuosikymmeniä pääsemättä sen pidemmälle. 16-vuotias Eevastiina Toivala näytti mallia, miten homma hoidetaan – kuukaudessa. Kirjan julkaisussa on muutama iso haaste, joista ensimmäinen on, että kirja pitäisi kirjoittaa. Kirjan julkaisu on sitten aivan omansa, sitkeyttä vaativa prosessi. Kustantamot saavat vuosittain noin tuhat käsikirjoitusta, ja esikoiskirjailijan on erittäin vaikea päästä seulan läpi. Eevastiina Toivalaa ei mikään edellä kuvattu lannistanut. Hän julkaisi ensimmäisen kirjansa, Archer’s Heart – Yksi sydän, omakustanteena. Kirja edustaa romantiikkaa ja fantasiaa yhdistelevää romantasian lajia. Omakustanteena kirjan julkaiseminen tarkoittaa sitä, että alalla toimiva yritys painattaa kirjan valmiiksi, ja kirjailija maksaa itse joko kaikki tai osan kustannuksista. Kirjailijaliitto kertoo nettisivuillaan, että omakustanteen tekijä voi esimerkiksi sitoutua ostamaan tietyn määrän kirjoista. Kun innostuu, onnistuu Esikoiskirjailija Eevastiina Toivala vastaa puhelimeen iloisena kotikaupungissaan Kuopiossa, jossa hän on juuri päättänyt yhdeksännen luokan. Hän kertoo kirjan kirjoittamisen olleen päähänpisto. – Se oli kuin salama olisi iskenyt puuhun. Sain idean toukokuun alussa, ja saman kuun lopussa minulla oli oma kirja kädessä, hän kertoo. Eevastiina ei liikoja vatvonut yhtäkään vaihetta. Hän alkoi työstää kirjan juonta ja henkilöitä heti idean saatuaan. – Kirjoitin joka päivä koulun jälkeen pari tuntia. Juonikaavioita tein matikantunnilla.

Eevastiina Toivola hahmotteli kirjan juonta matematiikan vihkoon.

Hän kertoo olevansa ylipäätään impulsiivinen ihminen, joka saa nopeasti aikaan, jos asia innostaa.

– Jos jotain päätän, niin alku on vahva ja paras osa. Minulla on silloin kaikki ideat ja työ rullaa tosi hyvin. Jos saan sen alun hyvin liikkeelle, niin sitten ne lehdet puun latvassakin kasvaa hyvin, Eevastiina kuvailee.

Äitikin hämmästyi

Eevastiina piti kirjaprojektin salassa, kunnes tiesi kirjan lähtevän painoon. Äidin kanssa oli ostettu aiemmin läppäri, mutta hän luuli puheiden kirjan kirjoittamisesta olevan vitsi.

– Olin maininnut, että ajattelin kirjoittaa kirjan. Äiti ei uskonut – ja harvapa 16-vuotiaasta uskoisikaan.

– Äidin piti oikein istua alas ja hämmästellä, että tämä on aivan uskomatonta, että tästä pitää kertoa kaikkialla, Eevastiina kertoo.

Luonnollisesti esikoiskirjailijalla on jo jatko-osa työn alla. Lukion hän aloittaa syksyllä, joten kesälomalla on hyvinkin aikaa pyöräyttää toinen kirja.

WSOY: Hyvänkin käsikirjoituksen julkaiseminen vaikeaa

Käsikirjoituksen tarjoaminen perinteiselle kustantamolle on oma, hermoja ja rohkeutta vaativa prosessi. Matkan varrella on oltava valmis ottamaan vastaan sekä hylkäyksiä että kritiikkiä.

Jos kirjan saa läpi, kustantamo myös antaa paljon. Kirjailijaliitto kertoo nettisivuillaan, että kustantaja kantaa taloudellisen riskin yksin. Lisäksi se auttaa käsikirjoituksen viimeistelyssä sekä hoitaa kirjan markkinoinnin ja myynnin.

Yksi Suomen suurimmista kustantajista, WSOY, kertoo saavansa noin 600 lasten- ja nuortenkirjan käsikirjoitusta vuodessa. Yhtiön lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Paula Halkola kertoo seulan olevan todella tiukka.

– Noin 600 käsikirjoituksesta vain muutama julkaistaan. Kymmenvuotisen kustantamourani aikana emme ole ottaneet yhtään alle 18-vuotiaan käsikirjoitusta, Halkola sanoo.

Hänen mukaansa nuoret lähettävät käsikirjoituksia yhä enemmän. Välillä käsikirjoituksia lastensa puolesta lähettävät myös vanhemmat. Suosittuja lajeja ovat muun muassa fantasia ja dystopia.

– Meillä ei ole resursseja antaa lähetetyistä käsikirjoituksista palautetta, vaikka kuinka haluaisimme. Sen vuoksi etenkin nuorille tekijöille haluaisimme korostaa, kuinka vaikeaa hyvänkin käsikirjoituksen julkaiseminen on, Halkola lisää.

MTV kertoi muutama vuosi sitten 14-vuotiaasta, jonka kirjan kustantaja julkaisi. Lue juttu täältä

WSOY:n vinkit aloittelevalla kirjailijalle Lue valtavasti

Hio tekstiä huolella ja lähetä käsikirjoitus mahdollisimman valmiina

Älä lannistu, vaikka kustannuspäätös on kielteinen. Näin tapahtuu alussa (lähes) kaikille (Vinkit antoi WSOY:n lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Paula Halkola)

Kustantajaa ei saa ärsyttää?

Käsikirjoitusten tarjoamiseen perinteisille kustantamoille on olemassa omat käytäntönsä, joista kerrotaan muun muassa kirjastot.fi-sivuilla. Siellä asiaa on kysynyt muutama vuosi sitten 13-vuotias, joka kertoo pohtineensa kaksi vuotta käsikirjoituksen lähettämistä kustantajalle.

Yksi kirjastonhoitajan antamista ohjeista on erityisen täpäkkä.

– Älä ärsytä kustantajaa.

Kirjastonhoitaja selvittää ohjeen liittyvän muun muassa siihen, että kustantamoille pitää ilmoittaa, jos käsikirjoituksensa saakin läpi toisella kustantamolla. Kiireistä kustantajaa ärsyttää, jos hän on työstänyt käsikirjoitusta ja saakin kuulla tehneensä turhaa työtä.

Muita huomioon otettavia seikkoja ovat kirjastonhoitajan mukaan muun muassa se, että vain potentiaaliset käsikirjoitukset luetaan kokonaan. Esikoiskirjailijan kannattaa myös varautua siihen, että aikajänne käsikirjoituksen löytymisestä siihen, että kirja on kaupoissa, on usein noin vuosi.

Kirjastonhoitaja lisää, että esikoiskaunokirjojen kanssa vuosi harvoin edes riittää.