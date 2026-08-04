Eniten oppilaiden väkivaltaa on varhaiskasvatuksessa, lukiossa ei lainkaan.
Oppilaiden väkivalta on lisääntynyt kouluissa ja kaikkein pahin tilanne on varhaiskasvatuksessa, kertoo opetusalan ammattijärjestö OAJ:n tuore barometri.
Varhaiskasvatuksessa joka kolmas kertoo joutuneensa lasten väkivallan kohteeksi. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0-6.
Samanlainen kysely tehtiin viimeksi vuonna 2024 ja siihen verrattuna väkivalta on lisääntynyt eniten peruskouluissa, jossa reilut 20 prosenttia kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17 prosenttia.
Peruskoulu kattaa ikävuodet 7–16, eli luokat 1–9.
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Toimintaohjeissa puutteita
OAJ:n mukaan väkivallan ennaltaehkäisyyn ei ole yhteisiä toimintaohjeita. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kiirehtii työsuojeluohjelman saamista kouluihin.
– Työsuojeluohjelman valmistelu on onneksi aloitettu viime keväänä, ja työ on saatava etenemään viivytyksettä, Murto sanoo.
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Johtajiin ollaan aiempaa tyytyväisempiä
Työolobarometrin mukaan lukioissa työskentelevät ovat kaikkein tyytyväisimpiä, eikä lukioista raportoida lainkaan väkivaltaa. Heikoin työtyytyväisyys on ammatillisessa koulutuksessa, jossa myös opettajien alanvaihtoaikeet ovat lisääntyneet edelliseen barometriin verrattuna.
Työolobarometrin mukaan johtaminen ja esihenkilötyö ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Työyhteisö lisää hyvinvointia: yli neljä viidestä saa tukea ja apua työkavereilta.