Ismo Leikola debytoi viime viikonloppuna rallin MM-sarjan WRC3-luokassa.

Koomikkona tunnetuksi tullut Leikola oli WRC3-luokassa lopulta yhdeksäs. Leikola jäi luokkavoittoon ajaneesta Gil Membradosta yli 21 minuuttia.

Kokonaiskilpailussa kaikki kilpaluokat mukaan luettuna Leikolan sijoitus oli 41:s.

Leikola kertoo tiedotteessaan aloittaneen ralliprojektinsa jo noin kolme vuotta sitten.

– Vielä pari vuotta sitten en olisi uskonut, että ajan joskus MM-rallin. Vuosi sitten aloimme leikkiä ajatuksella, että voisiko tämä oikeasti onnistua. Nyt se toteutui. Yllätin itseni ja varmasti aika monta muutakin. En lähtenyt mukaan turistiksi, vaan halusin ajaa niin hyvin ja kovaa kuin osaan, mutta järki mukana, Leikola toteaa.

Suomen MM-ralli oli Leikolalle raskas, mutta ikimuistoinen kokemus.

– Viimeisellä pätkällä jännitti enemmän kuin missään vaiheessa aiemmin. Annoin siellä kaiken. Maalissa läähätin kuin koira, ja Tuomo (Hannonen, Leikolan kartanlukija) arveli, että viikonlopun aikana lähti pari kiloa. Fiilis oli aivan älytön ja epätodellinen, Leikola hekumoi.

47-vuotias koomikko aikoo jatkaa ralliprojektiaan tulevaisuudessakin. Seuraavan kerran jo elokuun aikana Lahdessa.

– Tämä ei missään nimessä jää tähän. Kun asun Yhdysvalloissa, olisi hienoa viedä suomalaista rallihenkeä myös sinne ja muualle maailmaan. Komiikkafanit voivat löytää rallin ja rallifanit ehkä komiikan. Tästä on ollut iloa yllättävän monelle ihmiselle, Leikola painottaa.