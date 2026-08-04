Eric "Lakko" Savolainen ja hänen vaimonsa juhlistivat merkkipäiväänsä.
Tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja hänen puolisonsa Julia viettivät kahdeksatta hääpäiväänsä.
Savolainen julkaisi Instagram-tililleen hääpäiväaiheisen postauksen, jonka ensimmäisessä kuvassa hän poseeraa vaimonsa kanssa. Kuvassa Savolainen suukottaa rakkaansa päätä.
Julkaisun muiden kuvien perusteella aviopari vietti merkkipäiväänsä muun muassa ravintolaillallisen merkeissä.
– Pronssihäät. Tänään 8. hääpäivä, Savolainen kirjoittaa kuvien yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.
Julkaisun kommenttikenttään on jätetty runsain määrin onnentoivotuksia.
– Monia armorikkaita vuosia! juontaja Vappu Pimiä toivottaa.
– Isoimmat onnittelut sinne tuoreille sydänkäpysille, radiojuontaja ja entinen tubettaja Juuso "Herbalisti" Karikuusi kommentoi.