Siirtolaisvyöryä selittää Vanhasen mukaan se, että Marokossa on ollut ennestään työttömyyttä ja köyhyyttä ja suuria määriä lähtemään valmiita nuoria miehiä.
– Olennainen asia on, että sosiaalisessa mediassa on liikkunut väärää tietoa. On alettu ymmärtää, että ihmiset eivät välttämättä joudu palautuksiin, jos he pääsevät rajan yli. Ja että sitä kautta voi päästä Manner-Espanjaan.
Euroopan kannalta ehkä merkittävintä on viranomaisten rooli asiassa, mutta siitä tarvitaan Vanhasen mukaan vielä lisää näyttöä.
– Jos ajatellaan, että Marokon viranomaiset estivät viime vuonna suurin piirtein yli 70 000 ihmisen laittoman maahantulon, mistä johtuu se, että viranomaiset epäonnistuivat niin katastrofaalisesti yhden vuorokauden aikana?
– Tuntuu hieman erikoiselta, etteikö Marokon viranomaisilla tai Espanjan tiedustelulla ollut mitään näkemystä siitä, että tällainen tilanne on syntynyt.
Vanhanen muistuttaa, että vuonna 2021 Marokko päästi 8 000 ihmistä rajan yli "suurin piirtein samalla tavalla".
– Itselläni on vahva epäilys, että Marokkon viranomaiset ovat ehkä jollain tavalla myötävaikuttaneet siihen, että tällainen kriisi on syntynyt, Vanhanen sanoo.
Vanhasen mukaan Ceutan tapahtumat liittyvät lähtökohtaisesti Espanjan ja Marokon kahdenväliseen suhteeseen.
On esimerkiksi epäilty, että Marokko olisi halunnut jollakin tavalla näpäyttää Espanjaa sen lähentyneistä suhteista Algeriaan.
Vanhanen ei usko, että taustalla olisi ollut hybridioperaatio koko Euroopan horjuttamiseksi.
– Ikinä emme voi tietää, mitä voimia taustalla vaikuttaa. Mutta olennaisempaa nyt on se, että tämä muistuttaa meitä siitä, että Euroopan rajat eivät ole täysin sen omassa hallussa vaan riippuvat pitkälti siitä, millaista yhteistyötä teemme kolmansien maiden kanssa.
Vanhanen mainitsee erikseen Marokon, Tunisian, Turkin, Libyan ja Egyptin.
– Jos jonkinnäköinen yhteistyö näiden maiden kanssa toimii, silloin myös rajasuhteet toimivat. Mutta jos tulee jotain poliittista keskinäisiin suhteisiin tai näiden kolmansien maiden omiin tavoitteisiin liittyvää, ne pystyvät periaatteessa painostamaan Eurooppaa. Tämä on meille vakava ongelma, Vanhanen sanoo.
Tulevaisuudessa paine Euroopan ulkorajoilla tulee Vanhasen arvion mukaan hyvin todennäköisesti kasvamaan. Siksi on tärkeää ymmärtää Ceutan kaltaisten pakolaispiikkien taustasyitä.
– Jossain syttyy sota, joku valtio on hauras tai romahtaa. Sitten nämä valtion ympärillä olevat maat eivät kykene vastaanottamaan ihmisiä, jolloin ihmiset jatkavat eteenpäin. Periaatteessa näistä aineksista syntyy muuttoliike, joka voi muuttua pahimmillaan hallitsemattomaksi, Vanhanen sanoo.
Vanhanen muistuttaa, että lähtökohtaisesti ihmiset eivät lähde heti ensimmäiseksi tuhansien kilometrien päähän kodeistaan. Afrikassakin suurin osa muuttoliikkeestä tapahtuu yhä Afrikan sisällä.
Tilanteet voivat kuitenkin muuttua nopeasti.
– Sudanissa on tällä hetkellä maailman suurin humanitaarinen kriisi, Gazan tilanne jatkuu epävarmana, Syyrian tulevaisuus on epävarma. Jos näissä maissa – esimerkkinä, on monia muitakin – tapahtuu jotain liikehdintää, niin silloin voidaan päätyä tilanteeseen, jossa tällainen [siirtolaisvyöry] voi tulla tapahtumaan uudestaan, Vanhanen sanoo.
Miten Eurooppa onnistui reagoimaan Ceutan tapahtumiin? Entä millaisia vaikutuksia siirtolaisvyöryllä voi olla suhteessa Yhdysvaltoihin? Katso koko lähetys jutun alusta tai MTV Katsomosta.