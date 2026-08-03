Euroopan tulisi varautua suuriin rajakriiseihin tulevaisuudessakin, arvioi asiantuntija Ceutan siirtolaisvyöryn jälkeen.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mielestä Euroopassa on syytä olla huolissaan Ceutan tapahtumista.

– On aina vakava kriisi, jos kymmeniä tuhansia ihmisiä yhtäkkiä ylittää rajan, Vanhanen sanoi Huomenta Suomessa.

Marokosta saapui viime viikolla muutamassa päivässä yli 50 000 ihmistä luvatta Espanjan hallinnoimalle Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikassa.

Vaikka lähes kaikki palautettiin nopeasti takaisin Marokkoon ja akuutti vaihe alkaa olla laantunut, Vanhanen ei vähättelisi tilannetta.

– Ei pitäisi tuudittautua ajatukseen, että tässä on vain nopea ongelma, joka on nyt korjattu.

– Ceutan kriisi on meille nimenomaan merkki siitä, miltä moderni rajakriisi voi näyttää. Jos yhtäkkiä tulee suuria määriä ihmisiä rajalle, niin minkään maan järjestelmä ei pysty sitä vastaanottamaan.