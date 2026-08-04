Viikko muuttuu sateiseksi.
MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kertoo alkuviikon olevan poutainen, mutta sitten tunnelma muuttuu.
– Viikon puolivälissä tulee sadealue, mikä pitää lämpötilaa alempana. Enemmän 15 asteen ympäristössä, kertoo Salminen.
Tällä hetkellä kuitenkin näyttää, että viikonlopun aikana sateet väistyvät Venäjälle.
– Pientä kuurottelua jää viikonlopun ajaksi.
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Sateet viilentävät ilmaa niin paljon, että koko Suomi hohkaa sinisenä lämpötilakartalla. Sininen väri tarkoittaa vuodenaikaan nähden keskimääräistä kylmempää ilmaa.
– Pohjoisessa ollaan sateiden myötä lähempänä kymmentä astetta.