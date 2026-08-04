Teon motiivia selvitetään yhä.
30-vuotias mies heitti kaksi polttopulloa kohti sairaalan ovi Espoossa lauantaina 1. elokuuta.
Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii tilannetta törkeänä tuhotyön yrityksenä.
Sivullinen henkilö oli havainnut, kun mies oli saapunut paikalle ja heittänyt kaksi polttopulloa kohti sairaalan päivystyksen sisäänkäyntiä.
Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
Poliisi kertoo ottaneensa rikoksesta epäillyn miehen kiinni pian teon jälkeen ja häntä esitetään vangittavaksi tänään.
Esitutkinta ja teon motiivin selvittäminen ovat yhä kesken, kertoo poliisi.