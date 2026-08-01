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Ceuta on "hyökkäys" – tutkija: Vastaus Suomen kannalta huolestuttava

0:22 Espanja asentaa kelluvan meriesteen Ceutaan rajan ylitysryntäyksen seurauksena.

Julkaistu alle minuutti sitten

Euroopan unionin johtajien kirje oli asiantuntijan mukaan sävyltään sovitteleva. Espanja oltiin valmiita jättämään yksin Ceutan tilanteen kanssa. Näin pystyi tulkitsemaan joistakin EU-maista kantautuneita kannanottoja, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski. Heinikosken mielestä viesti oli Suomen kaltaisten Euroopan unionin ulkorajavaltojen näkökulmasta "vähän huolestuttava". Myös Espanjan pääministeri Pedro Sanchez kuvaili joidenkin EU-maiden vastausta Ceutan tapahtumiin itsekkääksi. Räikeimpänä esimerkkinä Italia ensin ehdotti Espanjan sulkemista Schengen-järjestelmän ulkopuolelle ja perään lopetti Schengen-yhteistyön maan kanssa. Sisäministeri Mari Rantanen kannatti Espanjan Schengen-sopimuksen katkaisemista. MTV Uutisten haastattelussa Rantanen paljasti aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi. Heinikosken mukaan ilmapiiri joissain Euroopan maissa oli, että "nyt vain estetään se, ettei tämä vaikuta meihin mitenkään”. – Aika ongelmallinen lähestymistapa, hän sanoo puhelimitse MTV Uutisille. Saila Heinikoski on vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelmassa.Ulkopoliittinen instituutti

Sovitteleva kirje

Espanjan Ceutaan ui ja kellui tällä viikolla muutamassa päivässä 60 000 ihmistä, joista valtaosa on nyt palannut Marokkoon.

Espanjan sisäministerin mukaan tilanne on jo lähes normaali.

Lauantaina Suomi ja 21 muun EU-maan johtajat vaativat yhteiskirjeessä EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle.

Kirjeessä kehotetaan EU-sisäministeriä käsittelemään tapausta. Suomen puolesta kirjeen allekirjoitti pääministeri Petteri Orpo (kok.)

Ulkopoliittisen instituutin Heinikosken mukaan kirjeen sävy oli sovitteleva. Espanjalle halutaan sanoa, että tämä koko Euroopan unionin tai ainakin lähes kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen asia.

Eurooppa yllätettiin pahasti

Espanja syyttää kymmenien tuhansien ihmisten äkillisestä rannalle ilmestymisestä salakuljettajia.

EU:n johtajien kirjeessä puolestaan katsotaan, että Espanjan korkeimman oikeuden tuoretta linjausta on käytetty laukaisemaan hyökkäys. Espanjan oikeuden mukaan ihmisiä ei saa käännyttää ilman turvapaikkahakemuksen käsittelyä.

Nyt näyttää siltä, ettei linjaus kestänyt käytännön koetta. Paikalle määrätyt poliisit ja sotilaat ovat palauttaneet maahan pyrkineitä mitä ilmeisemmin ilman kummempia prosesseja.

Heinikoski pitää selvänä, että Ceutan tapahtumien taustalla on "tietoista toimintaa". Kenen toimesta, se on vielä epäselvää. Selvältä kuitenkin vaikuttaa, että Eurooppa yllätettiin pahasti.

EU:n sisäministerien mahdolliselta kokokoukselta Heinikoski ei odota radikaaleja päätöksiä, mutta konkretiaa kuitenkin.

– Voidaan sopia yhteisistä toimintatavoista vastaavan tyyppisissä tilanteissa. Mitkä ovat nimenomaan ne ensivaiheen toimet, hän sanoo.

Kyse ei ollut ensimmäisestä kerrasta, kun Euroopan rajoille tulee nopeasti paljon ihmisiä. Vuoden 2015 niin sanotun pakolaiskriisin aikana 1,3 miljoonaa ihmistä haki turvapaikkaa Euroopasta.

Se, että Euroopan reaktio oli nyt – vain reilu kymmenen vuotta myöhemmin – "näin hajainen", yllätti Heinikosken.

– Ja että ylipäätään tilanne onnistui yllättämään tällä tavalla, eikä siitä tiedetty etukäteen, eikä siihen ilmeisestikään oltu riittävästi varauduttukaan, hän sanoo.

"Täällä ei ole mitään tekemistä"

Lukuisat Ceutaan saapuneet riemuitsivat paikalle saavuttuaan. Jotkut huusivat työtä, mutta sittemmin tunnelma vaikuttaa monin paikoin laskeneen.

– Palaan takaisin. Täällä ei ole mitään tekemistä. Paikalliset ovat kohdelleen meitä huonosti. Olemme nälkäisiä. Kaupat ovat kiinni. Täällä ei ole mitään, Mohamed sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Monet ceutalaiset vaikuttavat olevan tyytyväisiä siihen, että valtaosa kaupunkiin saapuneista on joko lähtenyt tai lähetetty pois.

– Minusta olisi loogista, että tästä päivästä lähtien rajojamme vartioitaisiin erittäin tiukasti. Jos poliisin voimavarat eivät riitä, sitten armeija tai mitä ikinä tarvitaankaan, Ceutassa asuva Rafael Moncluz sanoi.

– Ei voi olla niin, että istumme täällä aivan rauhassa ja sitten tunnin kuluttua tänne vyöryy 60 000 ihmistä. Se ei yksinkertaisesti käy, hän jatkoi.

Vähintään symbolisena eleenä Ceutan rannikolle lasketaan nyt uimista vaikeuttavia esteitä.

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Ceuta on "hyökkäys" | MTV Uutiset