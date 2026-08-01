Euroopan unionin johtajien kirje oli asiantuntijan mukaan sävyltään sovitteleva.
Espanja oltiin valmiita jättämään yksin Ceutan tilanteen kanssa.
Näin pystyi tulkitsemaan joistakin EU-maista kantautuneita kannanottoja, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski.
Heinikosken mielestä viesti oli Suomen kaltaisten Euroopan unionin ulkorajavaltojen näkökulmasta "vähän huolestuttava".
Myös Espanjan pääministeri Pedro Sanchez kuvaili joidenkin EU-maiden vastausta Ceutan tapahtumiin itsekkääksi.
Räikeimpänä esimerkkinä Italia ensin ehdotti Espanjan sulkemista Schengen-järjestelmän ulkopuolelle ja perään lopetti Schengen-yhteistyön maan kanssa.
Sisäministeri Mari Rantanen kannatti Espanjan Schengen-sopimuksen katkaisemista. MTV Uutisten haastattelussa Rantanen paljasti aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi.
Heinikosken mukaan ilmapiiri joissain Euroopan maissa oli, että "nyt vain estetään se, ettei tämä vaikuta meihin mitenkään”.
– Aika ongelmallinen lähestymistapa, hän sanoo puhelimitse MTV Uutisille.
Saila Heinikoski on vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelmassa.Ulkopoliittinen instituutti