Valtiovarainministeriö neuvottelee parhaillaan valtion ensi vuoden budjettiehdotuksesta. MTV Uutiset seuraa tapahtumia. Suora lähetys neuvotteluiden lounastauolta alkaa kello 11.50.
Valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut käydään tänään Espoon Moisniemessä, jossa neuvottelut pidetään perinteisesti Rajavartiolaitoksen edustustiloissa.
Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.). Paikalla ovat myös kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.), elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sekä ministeriön ylintä virkajohtoa.
Purra kertoo neuvottelutilanteesta ensimmäisen kerran lounastauolla. MTV Uutiset Live aloittaa suoran lähetyksensä lounastauolta kello 11.50. Valtiovarainministeri pitää vielä tiedotustilaisuuden Moisniemessä, kun neuvottelut ovat päättyneet.
Purra: Talouskasvu ei juuri vaikuta neuvoteluihin
Alkuvuoden talouskasvu on yllättänyt positiivisesti. Tilastokeskuksen tuoreet ennakkotiedot antavat odottaa koko vuodelle 2026 noin kahden prosentin tai jopa sen yli menevää kasvua.
Luvut kuitenkin elävät vielä tietojen tarkentuessa. Kesäkuun ennusteessaan valtiovarainministeriö ennusti tälle vuodelle vain 0,8 prosentin kasvua.
Aamulla Purra arvioi, että talouskasvuluvuilla ei ole budjettineuvotteluihin "juuri minkäänlaista" vaikutusta.
– Julkisen talouden ja valtion talouden tila on valitettavasti kroonisesti niin huono, että edes tällainen talouskasvu ei sinne merkittävästi vaikuta, Purra sanoi.