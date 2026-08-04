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Suora lähetys: Riikka Purra kertoo, miten budjettiehdotuksen sorvaaminen sujuu

– Julkisen talouden ja valtion talouden tila on valitettavasti kroonisesti niin huono, että edes tällainen talouskasvu ei sinne merkittävästi vaikuta, Purra sanoi.

Aamulla Purra arvioi, että talouskasvuluvuilla ei ole budjettineuvotteluihin "juuri minkäänlaista" vaikutusta.

Luvut kuitenkin elävät vielä tietojen tarkentuessa. Kesäkuun ennusteessaan valtiovarainministeriö ennusti tälle vuodelle vain 0,8 prosentin kasvua.

Alkuvuoden talouskasvu on yllättänyt positiivisesti. Tilastokeskuksen tuoreet ennakkotiedot antavat odottaa koko vuodelle 2026 noin kahden prosentin tai jopa sen yli menevää kasvua.

Purra kertoo neuvottelutilanteesta ensimmäisen kerran lounastauolla. MTV Uutiset Live aloittaa suoran lähetyksensä lounastauolta kello 11.50. Valtiovarainministeri pitää vielä tiedotustilaisuuden Moisniemessä, kun neuvottelut ovat päättyneet.

Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.). Paikalla ovat myös kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.), elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sekä ministeriön ylintä virkajohtoa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Suora lähetys: Riikka Purra kertoo, miten budjettiehdotuksen sorvaaminen sujuu

Riikka Purra: Yllätyskasvu tekee säästötoimista helpompia

– Totta kai se, että talous kasvaa ja esimerkiksi verotuottoarviot otetaan tässä budjetissa jo ylöspäin, tekee urakasta hieman helpomman. Kun talous kasvaa, niin säästötoimia on helpompi tehdä, Purra totesi ennen neuvotteluiden alkua.