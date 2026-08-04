Useita ihmisiä kuoli maanvyöryssä Etiopiassa.
Etiopiassa ainakin 14 ihmistä kuoli ja seitsemän loukkaantunui vakavasti maanvyöryssä, joka hautasi alleen luostarissa rukoilleita ihmisiä.
Lisäksi tunnistamaton määrä ihmisiä on kateissa.
Aiheesta kertoo muun muassa uutistoimisto Associated Press.
Maanvyöry sattui Amharan alueella maanantaiaamuna rankkasateen ja ukkosen jälkeen. Etiopiassa on satanut runsaasti sadekauden aikana, joka kestää kesäkuusta syyskuuhun.
Mutavyöry, joka kuljetti mukanaan kiviä, syöksyi alas rinteeltä ja hautasi osan ortodoksisesta luostarista.