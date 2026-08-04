Kymenlaakson hyvinvointialueella haettavat henkilöstösäästöt voivat johtaa enintään noin 280 työntekijän irtisanomisiin.
Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut.
Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin.
Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä, mikä vastaisi enintään noin 280 henkilötyövuotta.
Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta.
Yt-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan. Vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla.