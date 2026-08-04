ESPN Brasil kertoo, että 44 päivää kateissa ollut kestävyysjuoksija Daniel do Nascimento on löytynyt elossa. Maratonin Etelä-Amerikan ennätystä 2.04.51 hallussaan pitävä brasilialainen kertoi katoamisen syyksi "henkilökohtaiset ongelmat".

Do Nascimento katosi 19. kesäkuuta äitinsä luota mukanaan musta reppu. Kukaan ei ollut nähnyt häntä tämän jälkeen, kunnes nyt juoksijan tunnistanut henkilö oli soittanut poliisit. Henkilö oli kävellyt do Nascimenton ohi Sao Paulossa. Poliisi tunnisti hänet oikeaksi henkilöksi.

Brasilialainen oli poliisin mukaan terve ja hänet vietiin läheiselle poliisiasemalle. Hän tapasi siellä perheensä, joka oli etsinyt tätä viime viikon ajan. Do Nascimenton äiti oli se, joka oli kiinnittänyt huomion katoamiseen ja pyytänyt yleisöltä tietoja kampanjan kautta. Äiti oli myös tehnyt rikosilmoituksen asiasta.

Do Nascimento sai vuonna 2024 viiden vuoden kilpailukiellon kärähdyttyään dopingista. Pariisin olympiakisat jäivät tuolloin väliin ja hänellä on ollut sen jälkeen ongelmia mielenterveyden kanssa. Ongelmat ovat nousseet enemmän esille katoamisen myötä.

28-vuotias do Nascimento on saavuttanut urallaan useita kärkipään sijoja eri puolilla maailmaa järjestetyissä maratoneissa.