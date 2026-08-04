Banaanikärpäset saattavat lennellä lavuaarin lähistöllä, koska katsovat paikan olevan otollinen lisääntymiselle.

Lämmin kesä on otollista aikaa banaanikärpäsille. Puhdas keittiö ehkäisee banaanikärpästen ilmaantumista, mutta toisinaan öttiäiset tuntuvat siitä huolimatta liitelevän lavuaarin liepeillä.

– Jos sinne viemäriin joutuu ruoantähteitä eli tällaista orgaanista jätettä, joka sitten tuoksuu – vaikka se ei olisi niin paha, että meidän nenään tuoksuu –, niin se kärpänen aistii ja huomaa, että täällä on hyvät, kosteat, lämpöiset olosuhteet lisääntyä, selitti Marttojen asiantuntija Taru Karonen Huomenta Suomessa.

Jos keittiön tasot vaikuttavat olevan puhtaat, mutta kärpäsiä lavuaarin ympäristössä silti lentelee, viemäri voikin olla todennäköinen syy.

– Kannattaa puhdistaa se, Karonen neuvoo.

Miksi banaanikärpäsansaan kannattaa laittaa tiskiainetta? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!

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