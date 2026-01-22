Ranska on pysäyttänyt Venäjältä lähteneen öljytankkerin Välimerellä, kertoo presidentti Emmanuel Macron viestipalvelu X:ssä.
Macronin mukaan pakotteiden kohteena oleva alus kuuluu Venäjän niin kutsuttuun varjolaivastoon ja sen epäillään liikennöivän väärän lipun alla.
– Varjolaivaston toimet myötävaikuttavat (Venäjän) hyökkäyssodan rahoittamiseen Ukrainaa vastaan, Macron perusteli.
Macronin mukaan Ranskan merivoimien joukot nousivat alukselle operaatiossa, joka toteutettiin yhdessä useiden muiden liittolaisten kanssa. Alus on ohjattu pois reitiltään, ja siitä on aloitettu oikeudellinen tutkinta, Macron kertoi.
Hänen mukaansa avomerellä tehdyssä operaatiossa noudatettiin tiukasti YK:n merioikeusyleissopimusta.
Uutinen tuli lähes samaan aikaan, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kritisoi torstaina Davosissa Euroopan toimettomuutta Venäjän hyydyttämiseksi, mikä nopeuttaisi sotatoimien loppumista Ukrainassa.
Zelenskyi kritisoi puheessaan sitä, ettei Euroopan unioni ole käyttänyt Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan hyväksi. Tässä asiassa Venäjän presidentti Vladimir Putin "onnistui pysäyttämään Euroopan". Zelenskyin mukaan Euroopassa puuttuu "poliittinen tahto". Liian usein jokin muu asia kuin oikeudenmukaisuus on tärkeämpää, Zelenskyi sanoi.
Zelenskyi toisti Ukrainan kannan siitä, etteivät mitkään turvatakuut ilman Yhdysvaltoja ole riittävät.
– Miksi presidentti (Donald) Trump pysäyttää (Venäjän) öljytankkereita, mutta Eurooppa ei?, Zelenskyi kysyy.