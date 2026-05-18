– Kannabisklubit luovat turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ne tarjoavat vaihtoehdon katukaupalle ja tuovat käyttäjät näkyviksi.

– Tämä on silti selvästi parempi kuin täyskielto. Meillä on nyt käytön ja hallussapidon suhteen säännöt, toisin kuin aiemmin.

Hän sanoo, että muutos on näkynyt arjessa nopeasti.

Saksassa kannabiksen viihdekäyttö laillistettiin kaksi vuotta sitten. Ensimmäisten laillistamisen jälkeisten tutkimusten mukaan käyttö ei ole lisääntynyt väestön tasolla, ja laiton katukauppa on vähentynyt kolmannekseen kahden vuoden takaisesta.

– Me haluamme, että kannabista myydään aikuisille avoimesti ja turvallisesti, mieluiten erikoisliikkeissä.

Lailliset kanavat vievät pohjaa katukaupalta

– Monet kertovat vähentäneensä kulutustaan, kun he ymmärtävät paremmin omat rajansa ja käyttöön liittyvät riskit, Hänsel kuvailee.

Hän muistuttaa, että lääkekannabis tuo Saksaan verotuloja ja työpaikkoja. Saksan lääkekannabismarkkina on tällä hetkellä arviolta 1–2 miljardia euroa.

Tiskiltä myynti yhä kielletty

Kannabiksen viihdekäytön laillistaminen on Saksassa käytännössä vielä kesken, sillä kannabiksen tiskiltä myyntiä ei ole vielä laillistettu.