Saksassa kannabiksen viihdekäyttö laillistettiin kaksi vuotta sitten. Ensimmäisten laillistamisen jälkeisten tutkimusten mukaan käyttö ei ole lisääntynyt väestön tasolla, ja laiton katukauppa on vähentynyt kolmannekseen kahden vuoden takaisesta.
Suomessa kannabiksen käyttö on kielletty rikoslaissa, mutta Saksassa hallussapito ja muutaman kasvin kotiviljely on ollut laillista kaksi vuotta.
Euroopassa varhaisten laillistajien joukkoon kuuluvan Saksan muutosta pitää merkittävänä kannabisklubi High Groundin pitkän linjan aktivisti Oliver Waack-Jürgensen.
Hän sanoo, että muutos on näkynyt arjessa nopeasti.
– Tämä on silti selvästi parempi kuin täyskielto. Meillä on nyt käytön ja hallussapidon suhteen säännöt, toisin kuin aiemmin.
Waack-Jürgensenin mukaan laillistaminen on myös murentanut pitkäaikaista pelkoa ja stigmaa.
– Aiemmin puhuttiin (Saksojen välissä kulkevasta) henkisestä muurista, joka piti murtaa. Nyt suurin este on stigma, jota on vuosikymmeniä rakennettu voimakkaalla propagandalla.
Hänen mukaansa yhteisölliset ratkaisut ovat keskeisiä.
– Kannabisklubit luovat turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ne tarjoavat vaihtoehdon katukaupalle ja tuovat käyttäjät näkyviksi.
Laillistaminen ei lisännyt käyttöä
Oliver Waack-Jürgensen kertoo, että yhdessä kyselyssä 11 000 kannabiskäyttäjältä selvitettiin ostotapoja.
40 % vastaajista kertoi tilaavansa kannabiksensa apteekista. 30 % kasvatti käyttämänsä kannabiksen, ja 1-2 % hankki kasvit kannabisklubien kautta. Vain kolmannes osti kannabiksensa laittomasta katukaupasta.
– Pidän sitä todella merkittävänä, sillä sama saavutettiin Kanadassa vasta neljän vuoden jälkeen laillistamisesta, Waack-Jürgensen sanoo.