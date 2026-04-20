Suomen rahapelimarkkinoille odotetaan kymmeniä uusia rahapeliyhtiötä, kun uusi rahapelilaki astuu voimaan kesällä 2027. Markkinoinnin vapautumisen odotetaan tuovat mittavia mainostuloja medialle, mutta sen pelätään myös lisäävän rahapelihaittoja.
Ensi vuoden kesällä Suomen rahapelijärjestelmä mullistuu, kun Veikkauksen monopoli murtuu. Tällöin myös muut peliyhtiöt voivat alkaa luvan kanssa tarjota ja mainostaa Suomessa vedonlyöntiä ja verkkopelejä.
Ensimmäiset Suomen markkinoille pyrkivät yhtiöt ovat jo jättäneet toimilupahakemuksensa.
Rahapelialan toimitusjohtaja Mika Kuismasen mukaan lisenssihakijoita on tällä hetkellä kolmisenkymmentä.
– Täytyy huomioida, että yhtiöitä tulee Suomeen vähemmän kuin brändejä. Brändit näkyvät kuluttajille mainoksissa ja sponsorointipuolella. Voisi sanoa, että Suomeen odotetaan noin 50-60 uutta brändiä, Kuismanen sanoo.
Miten käy rahapelihaittojen?
Uuden rahapelilain tavoitteena on ohjata kulutusta luvalliseen ja valvottuun pelaamiseen. Lisääntyvän mainostamisen pelätään siitä huolimatta lisäävän rahapelihaittoja.
– Mitä enemmän rahapelejä mainostetaan, sitä enemmän ihmiset pelaavat niitä, Ehyt ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö Riitta Matilainen toteaa.
Matilaisen mukaan mainostaminen vaikuttaa eniten alaikäisiin.
– Heidän emme haluaisi lainkaan pelaavan. Samoin se vaikuttaa nuoriin aikuisiin, joilla on paljon rahapeliongelmia mutta myös sellaisiin ihmisiin, jotka yrittävät toipua rahapeliongelmista, Matilainen sanoo.