Radek Koblizekin KooKoo-sopimus on purettu.
Jääkiekon SM-liigaseura KooKoo kertoo, että sopimus Radek Koblizekin kanssa on purettu yhteisymmärryksessä ja 28-vuotias tshekkihyökkääjä siirtyy uusiin haasteisiin.
KooKoota ensimmäisen kerran kauden 2021–22 aikana edustanut Koblizek pelasi Kouvolassa kolmatta peräkkäistä kauttaan.
Koblizek oli viime sesongilla KooKoon paras pistemies 50 ottelun saldonaan 18+21=39. Tämän kauden 24 SM-liigaottelusta oli kasassa 16 (4+12) tehopistettä.
Miehen sopimus kouvolalaisseuran kanssa olisi kattanut kauden 2025–2026 loppuun.
– Haluamme kiittää "Koblia" KooKoo-kausista! Nyt tehty päätös on molemmille eduksi, sillä yhteisissä keskusteluissa tulimme siihen tulokseen, että molempien osapuolien kannata tämä on paras ratkaisu. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää ja menestystä tulevaan, KooKoon urheilujohtaja Antti Tuomenoksa kommentoi tiedotteessa.
Koblizek pelasi kaudella 2022–23 kotimaansa Tshekin liigassa HC Kometa Brnossa. SM-liigassa hän on aiemmin edustanut Kärppiä, jonka riveissä tilille tuli Suomen mestaruus ja SM-hopea.