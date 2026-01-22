Diego Costa murjoi tylyä tekstiä häntä Chelseassa luotsanneesta Antonio Contesta.

Diego Costa oli Chelsean tähtiä, kun seura voitti viimeisimmän jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruutensa kaudella 2016–17. Brasilialais-espanjalainen hyökkääjä latoi tuolloin 35 liigamatsiin rapeat 20 maalia. Sinisiä valmensi nimekäs italialainen Antonio Conte.

Costa halusi hienon mestaruussesongin jälkeen tietää, heruisiko italoluotsilta luottoa jatkossakin.

Contella oli muita aikeita.

– Hei, Diego, toivottavasti sinulla menee hyvin. Kiitos kaudesta, jonka vietimme yhdessä. Onnea ensi vuoteen, mutta et ole suunnitelmissani, valmentaja pamautti tekstiviestissään.

"Tuskin harrastaa seksiä kotonaan"

Costa palasi tapahtumiin The Obi One Podcastin tuoreessa jaksossa. Hän pohti, että Contella "oli jotain sisällään", koska hänen mukaansa ei ole normaalia, ettei valmentaja luota maalintekijäänsä.

Costa raportoi välittäneensä viestin Chelsean silloiselle johtajalle Marina Granovskaialle.

– Hän sanoi heti, ettei näin voinut toimia, koska Conte ei ollut seuran omistaja.

– Olin Brasiliassa perheeni kanssa, ja sanoin Marinalle, etten ansainnut tällaista kohtelua kaiken sen jälkeen, mitä olin seuralle tehnyt.

Costa kokee Conten olevan henkilö, joka ei luota muihin.

– Hän ajattelee tietävänsä kaiken. Et nauti harjoittelusta hänen alaisuudessaan.

– Hän on aina vihainen, naama nyrpeänä. Hän tuskin harrastaa seksiä kotonaan, koska hän on hyvin katkera jätkä.

Costa tykitti myös, että "kukaan ei pidä" Contesta.

– Siksi hän ei kestänyt pitkään.

Conte luotsasi Chelseata 2016–2018. Valioliiga-mestaruuden jälkeen hän voitti seurassa vielä Englannin cupin 2018.

Kehut Mourinholle

Chelseassa 2014 aloittanut Costa palasi vuoden 2018 alussa aiemmin urallaan edustamaansa espanjalaisseura Atlético Madridiin.

Costa voitti Chelsean riveissä Valioliigan myös kaudella 2014–15, tuolloin portugalilaismaestro José Mourinhon alaisuudessa.

– Mourinho on valmentaja, josta pidin eniten. Hän antaa sinulle energiaa. Harjoituksiin tulee iloisena, Costa kehui.