Juuri palkittu kohututkija kertoo Huomenta Suomen haastattelussa saamastaan palautteista.
Tieteentekijöiden liitto on palkinnut tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewartin vuoden tieteentekijänä. Palkinto, jonka arvo on 5 000 euroa, myönnettiin Stewartille hänen merkittävästä panoksestaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, erityisesti Gazan tilanteen analysoinnista.
– Palkinnonsaaminen on herättänyt tosi lämpimiä ajatuksia, sanoo Huomenta Suomessa vieraillut Stewart.
Stewart on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa (Upi) vanhempana tutkijana. Hänen työsuhteensa instituutissa päättyy vuodenvaihteessa.
Stewart on ollut viime vuosina näkyvä ääni kansainvälisen politiikan keskusteluissa, erityisesti Lähi-idän tilanteen osalta. Julkinen esiintyminen on tuonut mukanaan myös kritiikkiä.
– Jotkut ovat jopa lähettäneet kirjallisuutta, että "lue poika tästä, kun et mitään tiedä", Stewart kertoo.