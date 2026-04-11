Vallan vaihtuminen on mahdollista Unkarissa, mutta muutoksen edessä on töyssyjä.
Unkarissa äänestetään sunnuntaina parlamenttivaaleissa, joissa ratkeaa, jatkuuko pääministeri Viktor Orbánin lähes 16 vuotta kestänyt valtakausi.
Huomenta Suomi -ohjelmassa vieraillut toimittaja ja tietokirjailija Risto Majaniemi arvioi, että gallupeissa EU-myönteinen Tisza-puolue on vahvoilla, mutta vaalien jälkeinen vallanvaihto ei olisi yksinkertainen.
– Tämä on ollut todella törkyinen ja likainen vaalikampanja, sanoo Majaniemi.
Majaniemen mukaan tuoreimmissa mittauksissa Tisza on ollut selvästi Fidesziä edellä. Hän korostaa, että Unkarissa gallupien epävarmuus on suurempi kuin Suomessa, mutta arvioi eron olevan silti useita prosenttiyksikköjä.
Lue myös: Lokakampanjakaan ei ole uhannut Orbánin vallan suurinta uhkaajaa – gallupien kärkeen täydestä tuntemattomuudesta
Likainen kampanja: Putin ja Trump tukevat vanhaa valtaa
Majaniemen mukaan Fidesz on rakentanut kampanjaansa pelon varaan ja kalastellut suosiota muun muassa lupaamalla torjuvansa sodan leviämistä.
Hän kertoo, että kampanjassa on levitetty myös tekoälyllä tehtyjä pelotteluvideoita, joissa annetaan ymmärtää unkarilaisten joutuvan sotaan Ukrainaan.
Majaniemen mukaan asiantuntijat ovat kertoneet myös Venäjän sotilastiedusteluun liitettyjen vaalivaikuttajien olleen maassa. Vladimir Putinin Venäjä on saanut Orbánista tukijan EU:n sisällä, ja hallituksen jatkaminen vallassa olisi sen mieleen.