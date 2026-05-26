Kiljusen mukaan hän ja Orpo "paiskasivat kättä" ydinenergialaista. Sen jälkeen tuli uutta tietoa, Orpo sanoo.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) katsoo pääministeri Petteri Orpon (kok.) rikkoneen lupauksensa, jonka mukaan Suomen ydinaserajoituksia ei pureta.

Kiljunen kertoo tuoreessa kirjassaan, että "poimi sivuun" pääministeri Orpon ulkoasianvaliokunnan kokouksen jälkeen, minkä jälkeen he tapasivat vielä uudelleen.

Kyse oli Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä puolustusyhteistyösopimuksen (DCA) hyväksymisestä. Kiljunen toimi tuolloin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana.

Kiljunen sanoi yksimielisyyden ulkoasiainvaliokunnassa olevan mahdollinen DCA-sopimuksen suhteen, jos ydinenergialain 4. pykälään "ei kosketa".

Orpolle ajatus sopi, Kiljunen väittää. Suomessa on pitkät perinteet, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä tehdään mahdollisimman yksimielisiä päätöksiä.

– Paiskattiin kättä keskenämme, että 4. pykälä jätetään sikseen, Kiljunen sanoo.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen.