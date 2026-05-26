Asiantuntijat suosittelevat aloittamaan kalastusharrastuksen onkimalla. Yksi tuttu varuste kannattaa kuitenkin unohtaa.

Kalastus on suosittu harrastus, mutta jos ei aiemmin ole kalastanut, miten kannattaa aloittaa?

– Sanoisin, että ottaa ongen käteen ja menee sopivan vesistön lähelle – siis järvi- tai merenranta. Aina puhun rantakalastuksen puolesta. Turha lähteä ensin ostamaan hirveän isoa venettä ja kauheasti välineitä, kun kuitenkin se mato-onki on se helpoin. Ja kun siihen ei tarvita mitään erityisiä lupia, niin se on helppoa, sanoo luontotoimittaja ja ruokakalastaja Tom Nylund Huomenta Suomen aamussa.

Punavalkoinen mökkikoho on huono valinta

Tällaista kohoa asiantuntija ei suosittele.Shutterstock

Myös Vapaa-ajan Kalastaja -lehden päätoimittaja Jaana Vetikko suosittelee ongintaa ensimmäiseksi kalastusmuodoksi.

– Ja sitten mielellään ostaa saman tien kuitenkin kunnon välineet. Ettei ehkä kuitenkaan sitä punavalkeata mökkikohoa, sitä plottanaa, vaan pikkaisen kapeamman mallinen koho.