Asiantuntijat suosittelevat aloittamaan kalastusharrastuksen onkimalla. Yksi tuttu varuste kannattaa kuitenkin unohtaa.
Kalastus on suosittu harrastus, mutta jos ei aiemmin ole kalastanut, miten kannattaa aloittaa?
– Sanoisin, että ottaa ongen käteen ja menee sopivan vesistön lähelle – siis järvi- tai merenranta. Aina puhun rantakalastuksen puolesta. Turha lähteä ensin ostamaan hirveän isoa venettä ja kauheasti välineitä, kun kuitenkin se mato-onki on se helpoin. Ja kun siihen ei tarvita mitään erityisiä lupia, niin se on helppoa, sanoo luontotoimittaja ja ruokakalastaja Tom Nylund Huomenta Suomen aamussa.
Lue myös: Mikko Suursalmi hurahti perhokalastukseen, mutta yksi taito vielä puuttui
Punavalkoinen mökkikoho on huono valinta
Tällaista kohoa asiantuntija ei suosittele.Shutterstock
Myös Vapaa-ajan Kalastaja -lehden päätoimittaja Jaana Vetikko suosittelee ongintaa ensimmäiseksi kalastusmuodoksi.
– Ja sitten mielellään ostaa saman tien kuitenkin kunnon välineet. Ettei ehkä kuitenkaan sitä punavalkeata mökkikohoa, sitä plottanaa, vaan pikkaisen kapeamman mallinen koho.